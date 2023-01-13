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Milli Eğitim Bakanı Özer, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Politika 13.01.2023, 17:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan’daki temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanında mutabakat zaptı imzalandı.