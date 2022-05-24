banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Londra’da Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini dünyayla paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100’ün üzerinde ülkeden eğitim bakanlarının katılımıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini paylaştı.

Politika 24.05.2022, 19:33
Milli Eğitim Bakanı Özer, Londra’da Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini dünyayla paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100’ün üzerinde ülkeden eğitim bakanlarının katılımıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen ve 100’ün üzerinde ülkeden eğitim bakanın katıldığı dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen Dünya Eğitim Forumu’nda Türkiye’nin eğitimdeki tecrübelerini paylaştı. Özer, forumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen bakanlara ve eğitimcilere seslendiği konuşmasında, 21. yüzyılın, ekonomik ve toplumsal olarak çok güçlü dönüşümlere sahne olduğunu belirtti. Beklenmedik salgınlar, doğal afetler ve göçlerin eğitim sistemlerini etkilediğine işaret eden Özer, 2020’den itibaren tüm eğitim sistemlerinin Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Okulun sadece bir öğretim yeri olmadığını, çok fazla anlamı ve işlevi bulunduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Okullar öğretiyorlar, toplumlardaki eşitsizlikleri azaltıyorlar; çocuğu fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik olarak büyütmek için uygun ortamı sağlıyorlar" dedi.

"Türkiye’deki öğrenci sayısı 150 ülkenin nüfusundan daha fazla"

Bakan Özer, Türkiye’nin eğitim sisteminin son 20 yılda çok çarpıcı gelişmelere tanık olduğunu, okul öncesinden yükseköğretime, eğitimin her aşamasında katılım oranların arttığını anlattı. Türkiye’de okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 19 milyon, yükseköğretimde ise 9 milyon öğrenci bulunduğunu aktaran Özer, Türkiye’deki öğrenci sayısının 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkati çekti. Türkiye’de 1,2 milyon öğretmen bulunduğunu anlatan Özer, öğretmenlerin nitelikleri gibi konuların kendileri için önemine işaret etti. Özer, pandemi sırasında elde ettikleri bazı deneyimlerle eğitim politikasında 3 ana başlığı belirlediklerini ilk olarak okullaşma oranlarını artırdıklarını kaydetti.

Sosyoekonomik arka planlarına bakılmaksızın tüm öğrencilere aynı kalitede eğitim sağlamak için eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özer, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin niteliklerini de güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Türkiye, sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor”

Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara da eğitim verdiğini, Türk eğitim sistemi içinde yaklaşık 1 milyon Suriyeli öğrenci bulunduğunu kaydeden Bakan Özer, "Türkiye, tüm dünya adına elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu çok önemli. Türkiye’ye teşekkür etmelisiniz çünkü Türkiye, sadece vatandaşlarına eğitim vermiyor, aynı zamanda göçmenlere de eğitim sağlıyor" dedi

Özer, önceliklerinin Türk eğitim sisteminin kalitesini artırmak olduğunu, bu çerçevede ilk aşamada anaokuluna katılımı yüzde 100’e çıkarmayı, ikinci olarak da okullar arasındaki fırsat farklılıklarını azaltmak istediklerini vurguladı. Ayrıca mesleki eğitime ve mezunların iş gücü piyasasına katılımına büyük önem verdiklerini belirten Özer, bunun eğitim sistemlerinin dengelenmesinde önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

"Tüm eğitim sistemleri öğretmenler kadar güçlü"

Bunlara ek olarak öğretmenleri her yönden teşvik etmeye çalıştıklarını, bunun için öğretmenlerle ilgili yasayı değiştirdiklerini söyleyen Millî Eğitim Bakanı, öğretmenlere her türlü desteği sağladıklarının altını çizdi. Oluşturulan eğitim sistemlerinin okullara nüfuz etmemesi durumunda bir sonuç getirmediğine işaret eden Özer, artık Türkiye’de okul temelli öğretmen yetiştirme programları olduğunu, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hangi eğitime ihtiyaç duyduklarına kendilerinin karar verdiğini anlattı. Bakan Özer, tüm eğitim sistemlerinin öğretmenler kadar toplumların da öğretmenleri kadar güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
24°
hafif yağmur