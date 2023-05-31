Milli Eğitim Bakanı Özer, “Kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Üsküdar’da Kandilli Kız Anadolu Lisesinde Prof. Dr. Nabi Avcı kütüphanesi açılış programına katıldı. Kütüphane açılış programında konuşan Bakan Özer, “Kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Üsküdar bulunan Kandilli Kız Anadolu Lisesinde Prof. Dr. Nabi Avcı kütüphane açılış programına katıldı. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, “Kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı. Sadece onu yapmadık, aynı zamanda da, okullarımızdaki kitap sayısını da ciddi şekilde arttırdık” şeklinde konuştu.

“Kütüphanesi olmayan okul eğitim sistemimizde kalmadı”

Bakan Özer, “Kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı. Sadece onu yapmadık, aynı zamanda da, okullarımızdaki kitap sayısını da ciddi şekilde arttırdık. Projeye başladığımız zaman Türkiye’deki okullarda kitap sayısı 28 milyondu. Şu anda 118 milyon 40 bine ulaştı. Eskiden gençlerimizin, çocuklarımızın erişemediği kitaplar artık okullarında hazır olarak onları bekliyor. Bir de, özellikle belli kesimler tarafından gençlerimizle ilgili kullanılan ifadelerin bu vesileyle reddini yapmış olayım. Çocuklarımız deist oldu, şu oldu bu oldu şeklinde gençlerimizle ilgili çok fazla şikayet var. Tam tersine bunları diyenler deist oldu. Benim gözlemim bu şekilde. Gençlerimizle ilgili Allaha şükür hiçbir problem yok” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimiz her türlü şartlarda çalıştı”

Özer, “İki tane olağan üstü süreden geçtik, bir tanesi Covid-19’du herkes canının derdinde olduğu bir kıyamet senaryosu gerçekleşti. Bizim öğretmenlerimiz, valilikler ve kaymakamlıkların organize etmiş olduğu vefa gruplarında canlarını hiçe sayarak sahada yer almıştılar. O öğretmenlerimiz, meslek liselerinden bu ülkenin ihtiyaç duymuş olduğu maske, dezenfektan, yüz koruyucuları ürettiler ve ihtiyaç noktalarına ulaştırdılar” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimiz bakanlığın görevlendirmesini beklemeden sahaya indiler”

Özer, “6 Şubat’ta bir deprem yaşadık, ülkemizin daha önce yaşamadığı ölçekte ve şiddette, 10’un üzerinde ili kapsayan bir deprem. Buralardan imdat çığlıkları yükseldiği zaman, öğretmenlerimiz bakanlığın görevlendirmesini beklemeden sahaya indiler. Yemek pişirdiler, günde 2 milyon yemeği vatandaşımızla buluşturdular. Malatya’da 2 ay kaldım ve tuvalet temizleyen öğretmen gördüm. Eğitimle ilgili her fedakarlığı gösterdiler” dedi.