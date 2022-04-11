Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar’da öğretmenler ve Türk vatandaşları ile iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar’da görevli öğretmen ve Türk vatandaşlarla iftar yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ziyaret çerçevesinde Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına devam ediyor. Bakan Özer, eşi Nebahat Özer ve beraberindeki heyetle Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Katar’da görevli öğretmen ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, dost ve kardeş ülke Katar’ı ziyaret etmekten ve iftarda bir arada bulunmaktan son derece memnuniyet duyduğunu belirterek vatandaşların ramazanını kutladı.

Katar’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’nin temsilcisi olduğuna işaret eden Bakan Özer, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, tarihsel ve kültürel mirasının karşılıklı olarak paylaşılması, kültürler arası etkileşimin artması için yaptıkları katkılar dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Özer, eğitim alanındaki iş birliklerinin artırılması için Katar’da önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek, Türkiye’nin son 20 yılda çok hızlı bir dönüşüm yaşadığını, eğitimden sanayiye ve kültüre kadar birçok alanda önemli adımların atıldığını kaydetti.

Türkiye’nin dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Özer, "Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’nin çok daha güçlü hale gelmesi için sizler de burada çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum" dedi.

Türk Okulunu ziyaret ettiğini ve oradaki öğretmenlerle bir araya geldiğini anımsatan Özer, "Kendileriyle gurur duyuyorum, burada büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Öğretmenlerimizle Türk Okulumuzda daha iyi nasıl hizmet verilir, bunları müşahede ettik. Bu okulumuzda 9 derslikle Türk vatandaşlarına iyi eğitim vermeye imkan yok. Bu 9 derslik sayısını, 36’ya çıkaracağız. Anaokulu yok. İnşallah onu da yapacağız. Okul öncesi eğitim bizim çok önem verdiğimiz alanlardan biri. Onun için hem anaokulu kuracağız hem de buradaki ikili eğitimi ortadan kaldıracağız. Döner dönmez kaynakları göndereceğiz ve okulumuzu mevcudun 3 katına çıkaracağız. Buradaki öğretmenlerimizin dil eğitiminden mesleki gelişimlerine kadar her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Bakanlık olarak buna gücümüz var, inşallah önümüzdeki hafta itibarıyla bunları hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.