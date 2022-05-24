Milli Eğitim Bakanı Özer, İngiltere’nin Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Walker ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere’nin Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker ile bir araya geldi.

Dünya Eğitim Forumu’na katılmak için İngiltere’de bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başkent Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker’la bir araya geldi. Bakan Özer, görüşmede Türkiye’de eğitim alanında yaşanan gelişmeleri aktardı.

Bakanlık olarak en fazla ağırlık verdikleri konulardan birinin okullaşma oranını artırmak olduğuna işaret eden Özer, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında öncelikli alanın okul öncesi eğitim olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimin bireylerin bilişsel becerilerini artıran en önemli alanlardan birisi olduğuna dikkati çeken Özer, bu dönemde yapılan yatırımın uzun vadede en yüksek getiriyi sağladığını ifade etti. Özer, bu nedenle 2022 yılı sonuna kadar 4-5 yaşta okullaşma oranlarını yüzde 100’e ulaştırmak için her türlü yatırımı yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’nin mesleki eğitimdeki kapasitesinin çok güçlü olduğuna da değinen Bakan Özer, mesleki eğitimin iki kanaldan yapıldığına dikkati çekti. Öğretmen eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Özer, öğretmenleri yaşam boyu öğrenmeye, yüksek lisans ve doktoraya teşvik eden bir mekanizma oluşturduklarını dile getirdi.

İlk kez öğretmenlere mahsus bir "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarıldığını da anımsatan Bakan Özer, buna ilave olarak öğretmenlerin geleneksel eğitim sistemlerini de yeniden tanımladıklarını, okul bazlı mesleki gelişim programı hazırladıklarını söyledi.

Öğretmen ve yönetici hareketlilik programı gibi çalışmaların başarılı şekilde devam ettiğine değinen Özer, yaz döneminde öğrencilerin Covid-19 sürecinde oluşan eksiklerini telafi etmek için matematik ve yabancı dilde yaz okulu imkânları oluşturduklarını da belirterek İngilizce yaz okullarıyla ilgili iş birliği çalışmalarından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İngiltere Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker ise Bakan Özer’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile eğitim alanında iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti. Bakan Walker, Özer’in değindiği hususların kendilerinin de gündeminde olduğunu, erken yaşlardaki eğitim ve çocuk bakımının bu alanda büyük bir fark yaratabileceğini dile getirdi.

İngiltere’de lise eğitimi sonrası yapılan GCSE sınavında başarının yüzde 48 olduğunu, bunu yüzde 90’a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Walker, dil öğretimine kendilerinin de önem verdiğini anlattı.