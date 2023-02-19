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Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık"
Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık"
Politika 19.02.2023, 14:15
Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık"
- "Ekmek sıkıntısından bahsedildi. Çok hızlı bir şekilde 2 tane ekmek fabrikası kuracağız."
- "Pazartesi günü itibariyle 71 ilde okullar açılacak"
- "Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere naklini aldırdı. Nakli alınan öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklattırıyoruz."