Milli Eğitim Bakanı Özer: "10 ildeki okulların açılacağı yerlerle ilgili çok detaylı bir değerlendirme yaptık"

- "Ekmek sıkıntısından bahsedildi. Çok hızlı bir şekilde 2 tane ekmek fabrikası kuracağız."

- "Pazartesi günü itibariyle 71 ilde okullar açılacak"

- "Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere naklini aldırdı. Nakli alınan öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklattırıyoruz."