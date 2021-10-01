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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etti.

Politika 01.10.2021, 15:14
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM’de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos’ta görevini Ziya Selçuk’tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.

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