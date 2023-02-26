Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA’yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."

- "Eğitimi normalleştirmek için çalışıyoruz."

- "131 okul öncesi çadır ve konteynerde eğitim ve öğretime destek vermeye çalışıyoruz."

- "Çadır ve konteynerlerde 18 tane ilkokul, 12 tane ortaokul bir de Malatya’da ilk kez bin kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk"

- "Savunma Bakanlığıyla Mehmetçik okullarını devreye soktuk"