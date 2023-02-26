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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA’yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA’yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."
Politika 26.02.2023, 16:08
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA’yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."
- "Eğitimi normalleştirmek için çalışıyoruz."
- "131 okul öncesi çadır ve konteynerde eğitim ve öğretime destek vermeye çalışıyoruz."
- "Çadır ve konteynerlerde 18 tane ilkokul, 12 tane ortaokul bir de Malatya’da ilk kez bin kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk"
- "Savunma Bakanlığıyla Mehmetçik okullarını devreye soktuk"