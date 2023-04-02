Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çadır sınıflarda incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin meydana geldiği Adıyaman’da çadır sınıflarda incelemelerde bulundu.

Bakan Özer, Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampı’nda kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu. Özer, inceleme sonrasında yaptığı açıklamasında “6 Şubat’tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi hızlı bir şekilde devreye sokmak için yoğun çaba sarf ettik. 10 ilde eğitimi kademeli bir şekilde normalleştirdik. Önce 1 Mart’ta Kilis’te, Gaziantep’te Diyarbakır’da, sonra 13 Mart’ta Osmaniye, Adana’da, 27 Mart’ta da kalan diğer illerimizde eğitim ve öğretimi başlatmış olduk. Böylece 27 Mart itibariyle 81 ilimizde eğitim ve öğretimi devam ettirdik." dedi.

Özer, şunları kaydetti:

"Özellikle LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimizin sınava hazırlanmalarıyla ilgili çadırlarda, konteynırlarda, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda çocuklarımızın sınava hazırlanmalarıyla ilgili destek vermeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren bugüne kadar binin üzerinde istek noktasında destekleme ve yetiştirme kurslarına verilen destek noktasında öğrencilerimizi destekliyoruz. Bu anlamda bugün de Adıyaman’ın Beşpınar bölgesindeki eğitim kampusunu ziyaret ettik. Burada gerçekten LGS’yle ilgili hazırlık kursları var, YKS’yle ilgili hazırlık kursları var. Bir de sosyal ve kültürel etkinlik yapabilme imkanı da var. Hem öğretmenlerin konaklamasıyla ilgili imkanlar var. Bu konuda emek veren valimize ve herkese teşekkür ediyorum. Eğitim alanında çok ciddi bir iş birliği var. Bu süreçte bunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamaların ardından öğretmenlerle birlikte iftar yaptı.