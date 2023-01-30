Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Baküde Şehitlikleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycanın başkenti Baküde şehitlikleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycanda temaslarına başladı. Bakan Özer, Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı, Haydar Aliyevin mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliğini ziyaret etti. Azerbaycanın merhum lideri Haydar Aliyevin mezarına çiçek bırakan Bakan Özer, saygı duruşunda bulundu. Özer, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı.

Türk Şehitliğinde hatıra defterini imzaladıktan konuşan Bakan Mahmut Özer, Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan’ın bekası uğrunda kardeşlerinizle omuz omuza mücadele verirken yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere, bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu’da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü’nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır. Azerbaycan’da kardeşlerinin yardımına koşan sizler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun mimarları, ülkelerimizin sözde değil, özde kardeşliğinin en derin bağlarına dokunan nakışlarısınız. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ve bir millet iki devlet şiarlarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır. Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde vatan olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum. Ruhlarınız şad olsun dedi.

"İran’daki saldırıda şehit olan Azerbaycanlı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycanda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Sabahleyin programımız Haydar Aliyev’in mezarını, anıtını ziyaret ederek başladı. Bu vesileyle Haydar Aliyev’in de rahmet ve minnetle anmak isterim. Şimdi de şehitlerimizi ziyaret ettik. Öncelikle İran’daki saldırıda şehit olan Azerbaycanlı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir millet, iki devlet şiarıyla Azerbaycan’la ilişkilerini her geçen gün tüm alanlarda genişletmekte, güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyor diye konuştu.

İstediğimiz mevcut ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya taşınması Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanını iş birliklerimiz güçlendirmek ve bu ilişkilerin kapasitesini artırmak için kapsamlı bir heyetle Azerbaycana geldiklerini belirten Özer, istediğimiz şey mevcut ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya taşınması, hızlı bir şekilde taşınması. Çünkü ne kadar biz birbirimize destek olursak Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti devleti o kadar güçlü olur. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanında özellikle mesleki eğitimle ilgili işbirliklerini güçlendirmek, eğitimde dijitalleşme ile ilgili yeni açılımlar yapmak, öğretmenlerin eğitiminden okul öncesi eğitime kadar tüm kazanımlarımızı Azerbaycan’daki kardeşlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bugün de inşallah özellikle mesleki eğitimle ilgili çok önemli açılımlar gerçekleşecek. Ben davetinden dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki eğitim alanındaki iş birliklerinin güçlenmesine katkılarından dolayı sayın büyükelçimize ilginize çok teşekkür ederim. Ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi bir millet, iki devlet şiarıyla el ele birbirine destek vererek çok daha güçlü bir noktaya iki ülke hızlı bir şekilde emin adımlarla ilerler ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, şehitlik ziyaretinin ardından Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayevle bir araya gelmek üzere şehitlikten ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin Azerbaycan temasları 1 Şubatta sona erecek.