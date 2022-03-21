banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Lejyonerler göz doldurdu!
Lejyonerler göz doldurdu!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk”

Elazığ’a dair müjdeler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Politika 21.03.2022, 14:07
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk”

Elazığ’a dair müjdeler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ’a geldi. Programları kapsamında valilikte İl Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Özer, Elazığ’a müjdeler verdi.

“5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’na çıkardık”

2022 yılında Elazığ’a Milli Eğitim Bakanlığı olarak tahsis ettikleri bütçenin 364 milyon TL olduğunu aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün il değerlendirmesinde yeni okullarımızı yatırım programımıza aldık. 364 milyonluk bütçeyi bugün yeni yatırımlarla 1 milyar TL ekledik. 2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık yap programları ilimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yık yak çalışmalarını ve güçlendirme çalışmalarını 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Okullarımızın onarımları için 12 milyonluk bir bütçe tahsis etmişiz. 48 milyon ilave bütçe vererek 60 milyona çıkarmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde en ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranları artırmaktır. Tüm illerimizde yeni anaokulları yapıyoruz ve açıyoruz. 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı açacağız. Şuna kadar 94 tane yeni anaokulunu açtık. 7 bin 500 ana sınıfını da hizmete aldık. Dolasıyla 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’na çıkardık. Hedefimiz 2022 yılının sonunda bunu 5 yaşı yüzde 10’e, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını da yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Tüm planlarımız buna göre devam ediyor” diye konuştu.

“22 anaokulu, 10 ilkokul, 6 ortaokul, 9 lise”

Elazığ’a da 22 tane yeni anaokulu yapma kararı aldıklarını dile getiren Bakan Özer, “Yaklaşık 221 milyonluk bir bütçe ile 2022 yılı içerisinde 22 tane bağımsız anaokulunu hizmete alacağız. 14 anaokulunu merkezde, Kovancılar ilçesinde 2 tane ve Ağın, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Karakoçan ile Sivrice ilçelerine birer tane yapacağız. Elazığ’a 10 tane yeni ilkokul yapımını karara bağladık. Karakoçan 1 tane 16 derslikli okul, merkeze ise 9 tane yeni ilkokul yapacağız. Toplam 96 derslikli ilkokulu kazandıracağız. Bununda yaklaşık maliyeti şuan itibari ile 135 milyonluk bir yatırım. Elazığ’a 6 tane yeni ortaokul yapma kararı aldık. Alacakaya ve Maden ilçelerine 1, merkeze 4 olmak üzere 6 tane okulumuzu 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buda 140 milyonluk bir yatırım. Yine ihtiyaca binaen 9 tane lise yapmak kararı aldık. Karakoçan, Palu, Ağın, Keban, Maden ve Kovancılar ilçelerine birer, merkeze 3 tane olmak üzere. Buda yaklaşık 202 milyonluk ilave yatırımı gerektiriyor. Depremden sonra TOKİ’nin yeni yerlerde doğal olarak yeni eğitim birimlerine ihtiyaç var. Onlarla ilgili de 2 tane ilkokul, 1 tane ortaokul ve 2 tane liseyi yatırım programına aldık. Buda yaklaşık 144 milyonluk bir ilave yatırım olacak” şeklinde konuştu.

“130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini ilimizin yatırım programına dahil ettik”

Elazığ en merak ettiği konunun öğretmenevi olduğunu ifade eden Özer, “Elazığ’da öğretmenevi ihtiyacı var. Öğretmenevi ihtiyacını karşılamak için 130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini ilimizin yatırım programına dahil ettik. Yine Elazığ’ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi Milli Eğitim Müdürlüğünü bağımız binasıdır. Bunu da yatırım programına dahil ettik. Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten büyük bir yatırım. İnşallah hızlı bir şekilde bunlar yapılır. Elazığ’daki eğitimin kalitesinde bundan sonra farklı şeyleri konuşur hale geliriz. Biz ülkemizin tüm illerinde ve ilçelerinde eğitimi, öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alması için, kalitesini sürekli artırmaya özen gösteriyoruz. Elazığ’da bizim için çok kıymetli. Onun için bu yatırımları canı gönülden ilimize vermekten büyük mutluluk duyduk” dedi.

Bakan Mahmut Özer’e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit eşlik etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19