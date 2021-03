'Milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Nevruz Bayramı ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Nevruz'un kutlu bir toparlanışın simgesi olduğunu belirten Bahçeli, “Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir. Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir. Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı'nın Türk'ün bahar bayramı, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılı olduğunu bildiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Ergenekon'dan çıkış, Bozkurt'un geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır. Balkanlar'dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz'da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir. Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır. Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz'la yeşile bürünecektir. Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı'nın, yani Yeni Günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun. Niyazım odur ki, Cenab-ı Allah Türk milletinin varlığını ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah'ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz.”

"TBMM'ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur"

Öte yandan açıklamasında, geçen hafta HDP Milletvekili Ö.Faruk Gergeroğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatan Bahçeli, adalet ve hukukun harfiyen uygulandığını kaydederek, “Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis'te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM'ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM'ne yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz?” değerlendirmesinde bulundu.

"(Ömer Faruk Gergerlioğlu) TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır"

TBMM'nin, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı olmadığını vurgulayan Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:

“Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul'da kabulüyle birlikte Gergeroğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir. Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşünce ‘Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11.Cumhurbaşkanı'na diyeceğim de şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11.Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır.”