Milletvekili Yılmaz, tarihi ana eşlik etti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 86 yıl sonra ilk cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde o tarihi anlara eşlik etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bakanlar, milletvekilleri, siyasi temsiller, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki ilk cuma namazına katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı’nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi, hoparlörden sala verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur’an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul’a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı. Sünnet namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe okudu, farz namazını kıldırdı.

“86 yıllık özlem sona erdi”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 86 yıl sonra ilk cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde o tarihi anlara eşlik etti. Cuma namazı öncesi cami içinde yerini alan Yılmaz, cemaatle birlikte dua etti, ardından cuma namazını kıldı.

86 yıllık özlemin sona erdiğini ve tarihi bir anda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ibadet etmenin büyük onurunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılmasındaki kararlı duruşu, öncülüğü ve bu tarihi anlar hepimizi gururlandırdı. Ayasofya’nın önemi çok büyük. Bizler için ne anlam ifade ettiğinin, manevi gücünün tarifi mümkün değil. Rabb’ime şükürler olsun ki; Ayasofya’da artık Müslümanlar namazlarını kılabilecek, dua edebilecek. Buradaki manevi atmosferi tarif etmek mümkün değil. Binlerce Müslüman Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geldi. Rabbim bizlere de bu tarihi anda ellerimizi semaya açmayı, ibadetlerimizi yapmayı nasip etti. Dualarımızın, niyetlerimizin kabul olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.