Milletvekili Yayman’dan, iftiralara sert tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ’depremde milletvekillerinin depremde yakınlarının kurtarılması için ekipleri seferber etti’ şeklindeki söylemlere, "Bunu söyleyen delirmiş çıldırmış olması lazım. Nasıl yardım ediyor da kardeşini kurtaramıyor. İsyan ediyorum. Benim ablam, ağabeyim, halam,eniştem niye öldü. Ben yakınlarıma yardım ediyorsam niye kurtaramadım. Bunu söyleyen şerefsizdir, ahlaksızıdır, namussuzdur, ben onu Allah’a havale ediyorum. Kim bunu söylüyorsa namussuzdur. Ona hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 11 akrabasını kaybetti. 36 gündür bölgede olan Yayman, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

"Hatay’a davet ediyorum"

Hüseyin Yayman, depremin 36. gününde olduklarını hatırlatarak, 6 Şubat tarihine göre daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.

6 Şubat’ta Hatay’da bir deprem olmadığını bin yılın afeti olduğunun altını çizen Yayman, “Depremin büyüklüğü açısından Hatay Havalimanı, AFAD, jandarma, meclis, belediye, PTT, simge camiler maalesef Hatay’ın hafızası tarihi yok oldu. Biz bu büyük acının içinden çıkmak için tüm kurumlarımız can siparane çalıştı. İnsanlar bizim acılarımız üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. ‘Buraya yardım gelmedi, asker olmadı’ diyenleri Hatay’a davet ediyorum. Kim söylüyor bunu. Deprem çok büyüktü. Bu acının rengi, dili, yasın siyaseti olmaz” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın sözü teminattır"

Bu acıyı unutturacak, yeni bir hayatı inşa etmek, milletimizle Hatay’ı ayağa kaldırmak için çalıştıklarının altını çizen Yayman, “Cumhurbaşkanımız sözü var, onun sözü bizim en büyük teminatımızdır. Cumhurbaşkanımız 1 yıl içinde burada yeni bir hayatın kurulacağını dile getirdi. Biz bunu senet olarak görüyoruz. Şehrimizin sembol binaları yok oldu. Bazen depremi, deprem anında yaşadıklarımızı rüyamda görüyorum. İlk 15 günde ne yaşadık hatırlamıyorum. Kendi acımızı unutup, şehrimizin yok olmasına mı, insanların hayatını kaybetmesine mi üzülelim. Ama biz el birliğiyle bu zor durumu aşacağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yaralarımızı saracağız. Allah bir daha böyle acılar göstermesin” ifadelerini kullandı.

"Şerefsizliktir, ahlaksızlıktır"

Acılar üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığının altınız çizen Yayman, “Bunlar deli saçması şeyler. AK Partililer kendilerine yardım etti de milletvekilimiz neden hayatını kaybetti. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş’ın ailesine sabır diliyorum. Kahramanmaraş Milletvekilimizin kardeşi Sıtkı Güvenç’e Allah rahmet eylesin. Bunu söyleyen delirmiş çıldırmış olması lazım. Nasıl yardım ediyor da kardeşini kurtaramıyor. İsyan ediyorum. Benim ablam, ağabeyim, halam, eniştem niye öldü. Ben yakınlarıma yardım ediyorsam niye kurtaramadım. Bunu söyleyen şerefsizdir, ahlaksızıdır, namussuzdur, ben onu Allah’a havale ediyorum. Kim bunu söylüyorsa namussuzdur. Ona hakkımı helal etmiyorum. Nasıl ben kendi yakınlarıma yardım ediyor olabilirim. 11 yakınımı niye kaybettim öyleyse. Kim bunun hesabını verecek. Böyle bir alçaklık olabilir mi? Depremin acısından daha büyük insanın yüreğinde acı kuruyor” şeklinde konuştu.

"Bu acının öznesi benim"

Depremin ilk gününden beri Hatay’da olduğunu vurgulayan Yayman, “ Bunu bütün Hatay, Türkiye biliyor. Her şey ortadadır. Celalettin’in kardeşi vefat etti, nasıl kendi ailesine yardım göndermiş olabilir. Yakup Taş milletvekilimiz hayatını kaybetti. Deprem üzerinden, gözyaşı, kan grubu ürenden siyaset olur mu?. Yas, acı 85 milyonundur. Bunun üzerinden böyle bir ahlaksızlığı yapmak için gerçekten millet, vatan düşmanı olmak lazım, ahlaksız şerefsiz olmak lazım. Böyle konuşmam ama böyle bir şey olabilir mi? Ölüm üzerinden siyaset olur mu. Burada sadece fotoğraf çektirip giderek dezenformasyon yapan ahlaksızlıklar şimdi çıkıp konuşuyor. Siz ne yaptınız, hangi taşı kaldırdınız. Hangi vatandaşa bir bardak su verdiniz. Kimin bize samimi şekilde yardım etmek istediğini biliyorum. Bu acının öznesi benim, acıyı ciğerlerimize kadar hissettik. Gözyaşlarımız kurudu ağlamaktan. Tüm bunlar ortadayken, bu iddialar ahlaksızlıktır, şerefsizliktir” diyerek sözlerini tamamladı.