Milletvekili Uygur genel başkan yardımcısı oldu

AK Parti Balıkesir Milletvekili, MKYK Üyesi Belgin Uygur genel başkan yardımcılığına getirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın görevinden azlini istemesinin ardından bu göreve getirilen Özlem Zengin’den boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur’un ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, kendisini bu göreve layık gören parti yönetimine teşekkür etti.

Uygur: "Rabbim utandırmasın"

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Sivil Toplum, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Tensipleri ile şahsımı AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle onurlandıran Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, MYK Üyelerimize teşekkür ediyor, bu kutlu görevi AK Partimize, aziz milletimize layık olarak yapabilmek için Cenab-ı Hak’tan yardım diliyorum. Allah-ü Teâla; Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, aziz milletimize ve bu kutlu davada birlikte yürüdüğüm yol arkadaşlarıma karşı bizleri mahcup etmesin” açıklamasında bulundu.

İl Başkanı Başaran: “Başarılar diliyoruz”

AK Parti Milletvekili Belgin Uygur’un Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından başka AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran olmak üzere, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanı ve partililer sosyal medya üzerinden kutlama mesajları yayınladı. İl Başkanı Ekrem Başaran, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Milletvekilimiz Belgin Uygur’u tebrik ediyor, yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” temennisinde bulundu.

Yücel Yılmaz’da kutlayan isim oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Milletvekilimiz Belgin Uygur’u gönülden tebrik ediyor; başarılar diliyorum” diyerek Belgin Uygur’un yeni görevini kutladı.