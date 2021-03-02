Milletvekili Toprak’tan Pervin Buldan’a sert cevap

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, korona virüsün risk haritasını paylaşarak, “Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık” diyen HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a "Adıyamanımızı rüyanızda bile alamazsınız. Korku ile beklemeye devam edin" cevabını verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller için alınan kararların açıklanmasından sonra kendisine ait sosyal medya hesabından risk haritası paylaşımı yaparak, “Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık” diyen HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a cevap verdi. Buldan’ın paylaşımına kendi sosyal medya hesabından cevap veren Toprak, “Barış ve huzur şehri Adıyamanımızı rüyanızda bile alamazsınız. Bizden alacağınız tek şey her zaman hüsran dolu sonuçlar olacak. Biz gereken dersi sandıkta, mecliste, şanlı ordumuz da dağlarda verdi, veriyor, verecek. Korku ve endişeyle beklemeye devam edin" ifadelerini kullandı.