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Milletvekili Özen’den İnegöl’e ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İnegöl ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Politika 08.09.2021, 16:13
Milletvekili Özen’den İnegöl’e ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İnegöl ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.


İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi’ne gerçekleştiren Milletvekili Refik Özen, ardından Başkan Alper Taban ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile şehrin ticarî hayatı ve ekonomik gelişmeler üzerine istişareler yapıldı. Ardından İnegölspor tesislerinde kulüp yöneticileri ziyaret edildi. Heyet daha sonra Cerrah Mahallesini ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluşan heyet, devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda vatandaşların talep ve şikâyetlerini de dinledi.


Vatandaş ziyareti sonrası heyet, Rumeli Kültür Derneğini ziyaret ederek, burada dernek yöneticileri ve üyeleriyle buluştu. Günün son ziyareti Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonuna yapıldı.

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