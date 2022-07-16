Milletvekili Keşir: “En kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, selden etkilenen Düzce’de devlet desteği ile yaraların sarılması için çalışıldığını söyledi.

Düzce’de geçtiğimiz ay sonu yaşanan sel büyük zarara yol açtı. Devlet tarafından ilk etapta acil destek için 20 milyonu aşan bir ödenek geldi. Gelen para ile selin yıktığı Düzce’de yaralar sarılmaya başladı.

Yaşanan sel afetinde bir an olsun sahadan ayrılmayan ve çalışmaları bizzat takip edip bakanlara bilgi veren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sel sürecini değerlendirdi. Selin etkili olduğu ilk günden itibaren devletin tüm kademelerinin hem Düzce’nin hem ilçelerin yanında olduğunu, selin özellikle Düzce’nin güneyde daha fazla zarara yol açtığını kaydeden Keşir “Sel, merkez nüfusunu etkileyecek şekilde su hatlarımızı vurdu. Şehrin güneyinde daha çok hissedildi. Akçakoca’da bir miktar tarım arazileri zarar gördü ama şehrin güneyi, Gölyaka’nın tamamı, Beyköy’ün tamamı etkileyecek ağır bir hasar yaşadık” dedi.

Selde 118 köy etkinlendi

Milletvekili Keşir, yaşanan selde Düzce’nin 118 köyün etkilendiğini belirterek “Bu uzun bir süreç. Hem yol olarak, hem su hattı olarak 118 köyümüz etkilendi. Ama bu süreçte 11 köyümüz elektrik, su ve yol hatları ağır hasar gördü. AFAD ve İller Bankası’ndan destek aldık ve almaya devam ediyoruz” dedi.

“Gereken destek tespit sonrası sağlanacak”

Ayşe Keşir, yaşanan sel sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlerine su basan ailelerin maddi destekle birlikte ilk andan itibaren yanında olduklarını söyledi.

Tarım zararlarının hasar tespit çalışmalarının bir kısmının bittiğini diğer bir kısmının ise suların çekilmesi ile tamamen biteceğini ifade eden Ayşe Keşir, özellikle Gölyaka ve Paşa Konağı ve Bahçeköy kısımlarında hem büyükbaş hem küçükbaş canlı hayvan kayıpları için de gereken desteklerin sağlanacağını belirtti.

İller Bankası ve AFAD’dan ödeneklerin geldiğini hatırlatan Milletvekili Ayşe Keşir, bakanlıkların destekleri ile yaraların sarılacağını ifade ederek “Yaklaşık 20 milyonu aşan bir ödenek çıkarıldı. Acil ödeneklerdi. Daha diğerleri ile ilgili hem kayıplarımızı yerine koymak hem de ulaşılamayacak yollardı. Güney bölgesindeki köylerimizin yollarını bir an önce açmak için gayret ediyoruz. Bakanlıklarımızın destekleri ile inşallah en kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız” diye konuştu.