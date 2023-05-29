Milletvekili kayıtları devam ediyor: Bakan Dönmez kaydını yaptırdı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri sürüyor. Bu çerçevede AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kaydını yaptırdı.

Bu çerçevede, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kayıtlarını bugün yaptırdı.

AK Parti Tokat milletvekilleri Beyazıt, Arslan ve Aldemir kayıt olmaya elinde Tokat çöreği ile geldi. Kabartmalı bir şekilde isimlerinin yazılı olduğu çöreklerden basın mensuplarına ve meclis personeline ikram ettiler. AK Partili Yusuf Beyazıt daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir arkadaşlarımla Tokat’ı mecliste temsil edeceğiz. Sizlere de Tokatımızın bereket timsali olan çöreklerinden ikram etmek istiyoruz. Tahinlidir. Cevizlisi, üzümlüsü ve nohut mayalısı var. Bu çörek Tokat’tan başka bir yerde yok. Bayatlaması da olmaz. Üzerinde milletvekillerimizin adı yazıyor” dedi.

Yeşil Sol Partili Sırrı Sakık ise yaptığı açıklamada yeni meclisin renkli yapısını ele alarak, “Bu seçim ikliminde çok sert bir kutuplaşma yaşandı. Diliyorum dünden bugüne noktalanıp bu ülkenin temel sorunları bu parlamento tarafından çözülür. Çok farklı seslerin, partilerin olması demokrasi açısından önemli. Parlamento inşallah bu temel sorunları bir an önce çözer. Uzun yıllardır bu parlamentoda görev yapıyorum. Tahmin ediyorum, en eski vekillerden biriyim. Umudun adresi olarak parlamentoyu gösterdik. Uzun yıllardır bu sorunlar çözülmedi. Diliyorum, umuyorum bu parlamento ülkemizin temel sorunlarını çözer” diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise 14 Mayıs’ta 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’nin tamamlandığını hatırlatarak, “Eskişehir’i temsilen mecliste yasama görevine başlayacağız inşallah. Dün de çok önemli bir seçimi daha geride bırakmış olduk. 13. Dönem Cumhurbaşkanı olarak yola devam edecek. Türkiye Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz. Vatana millete bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun. Tüm seçilen arkadaşlar yemin edecek. Yemin edince yasama görevim başlıyor. Yasama görevi yeminle başlıyor. Milletvekilliği unvanını kazanmış oluyorsunuz ama yasama görevi mecliste yemin edince başlayacak. Mazbatayı alan her arkadaş milletvekili unvanını kazanmış oluyor” ifadelerini kullandı.