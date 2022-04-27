Millet Partisi’nden Millet İttifakı’na isim tepkisi

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar partisinin İzmir’deki toplantısında, içinde olmadıkları bir ittifakın ’Millet’ ismini kullanmasına karşı olduklarını vurgulayarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunduklarını açıkladı. Nacar, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğiz. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı ’Gasp İttifakı’ olarak tanımlayacağız" diye konuştu.

Partisinin İzmir’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, kendi partilerinin içinde yer almadığı bir ittifakta isimlerinin yer almasının kanuna aykırı olduğunu söyledi. Nacar, Siyasi parti siciline kayıtlı siyasi partilerin isim, amblem, rumuz ve rozetlerinin kanunlar çerçevesinde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağını ve o ittifakın ‘Millet Partisi’nin ismini kullandığını vurguladı.

"Millet Partisi’nin ismini oluşturmuş olduğunuz bir ittifakta kullanamazsınız"

Nacar, “Haksız ve hukuksuz kullanmanın önüne geçmek için büyük kurultayımızda 6’lı masayı oluşturan siyasi partilere bir çağrı yaptık. Dedik ki, bakın kanun açık. Millet Partisi’nin ismini oluşturmuş olduğunuz bir ittifakta kullanamazsınız. Halk İttifakı diyebilirsiniz. Gelecek ya da Deva İttifakı diyebilirsiniz. İçinde olmadığımız bir ittifakta ismimiz kullanılamaz. Siyasi nezaketle bunun uyarısını yaptık. Eğer siz ismimizi kullanmaya devam edecek olursanız bundan sonra biz sizin ittifakınızın adını artık ’Gasp İttifakı’ olarak tanımlayacağız, nitelendireceğiz, adlandıracağız dedik. Büyük kurultayımızda 6’lı masayı oluşturan partilerin milletvekilleri temsilcileri de vardı. Bunu işittiler. Sonrasında birçok siyasi parti genel başkanları ve kurmayları buna özen göstermeye başladılar. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Büyük ihtimalle bu ’6’lı masa’ adlandırması da ondan sonra olmuştur. Bizlerin siyasi nezaketle ifade ettiğimiz talebimizin karşılanmış olmasına, buna nezaketle yaklaşan partilere karşı bizim bir teşekkür borcumuz var buradan onlara teşekkür ediyoruz. Ancak her ne hikmetse partinin kurmayları bu konuda dikkat göstermesine rağmen ana muhalefet partisi lideri ve bazıları hala bu ismi kullanmaya devam ediyor... Ayıptır. Haksızdır. Kanuna aykırıdır” ifadelerini kullandı.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz"

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, daha önce Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları başvurunun reddedildiğini ve o dönem partisinin haksız hukuksuz engellemelerle seçimlere katılmadığı için o dönemde diğer hukuksal yollara başvurmadıklarını söyledi. Şimdi seçimlere katılma hakkı olan bir parti olduğunu hatırlatarak Millet İttifakı’nın yanlışta ısrar etmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını sözlerine ekledi.

"3’üncü bir milli ittifakı öneriyoruz"

Ayrıca, üçüncü bir ittifakın olması gerektiğinin önemine dikkat çeken Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü: “6’lı masanın da Türkiye’nin sorunlarına çözüm olamayacağını CHP’nin tek başına iktidar olmak için milliyetçileri muhafazakarların oyunu bir şekilde almak maksadıyla hareket ettiğini ve HDP’nin de bu oluşuma göz kırptığını belirterek bu ittifakı da onaylamadıklarını ifade etti. Biz şimdi tarihin kulağına fısıldıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. 6’lı masada yer alan diğer 5 partinin çabası eninde sonunda CHP’yi iktidar yapacaktır. Bunu görmeleri ve anlamaları gerekir. Çözüm üçüncü ittifak yoludur. Muhteşem Türkiye yolunu açacak bir ittifak olmalıdır. Yıllar önce bilge liderimiz Edibali’nin Kuvayi Milliye ruhuyla başlattığı, Yeniden Milli Mücadele çizgisini ortaya koymuştuk. Sonra merhum genel başkanımız büyük fikir ve dava adamı Aykut Edibali’nin öncüsü olduğu,1991 yılında rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş ile ittifakı gerçekleştirmiştik. Yani Türkiye’de ittifakın öncüsü Edibali’dir, Millet Partisi’dir. Biz şimdi de yeni bir hamle ile yerli milli vatansever güçleri birleştirecek 3. bir milli ittifakı öneriyoruz. Bu konuda hazırladığımız manifestoyu yakında büyük Türk milletine arz edeceğiz.”