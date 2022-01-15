Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için Meclis’te cenaze töreni

Ankara’da 80 yaşında vefat eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Edibali’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

Edibali’nin naaşı yarın Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığına defnedilecek.