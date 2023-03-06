Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı krizinde sona gelindi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla gerçekleştirilen 6'lı masa toplantısı sona erdi ve toplantı sonrasında Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı:

"İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. 10 binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, siz kardeşlerimize bir görev adlediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak belirlenmiştir. Görevin hayırlı olmasını diliyoruz."

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Sayın genel başkanlarımıza hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. En büyük gayretimiz Türkiye'yi huzurlu günlere taşımaktır. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ile yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasında mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde sonuçlandı. Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır."

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler, büyük krizlerin ardından son buldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından son dakika açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak girecek.