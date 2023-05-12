Son Dakika
Millet İttifakı’nın Ankara'da düzenleyeceği miting için iş ilanıyla katılımcı topladığı iddia edildi
Türkiye pazar günü yapılacak seçimlere odaklandı. Adaylar Türkiye'nin dört bir yanında hemen her gün miting yaparak vaatlerini halka anlatıyor. CHP'nin Ankara'da yapacağı büyük miting öncesinde sosyal medyaya düşen bir yazışma ortalığı karıştırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belka'da yetkili bir isim çalışanlara gönderdiği mesajda 160 lira karşılığında miting alanında bulunacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç var ifadelerini kullandı.
Politika 12.05.2023, 16:24
Seçime sayılı günler kala 6'lı masanın Ankara'da yapacağı miting öncesi ilan yayınlandı. Bir işçinin Belka çalışanlarının grubu olan sosyal medya hesabında paylaşılan bir mesajı deşifre etti. Söz konusu ilanda: "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Ücret 160 TL. Çalışma saati 17.00'de orada olunacak. Sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.