Millet İttifakı’nın Ankara'da düzenleyeceği miting için iş ilanıyla katılımcı topladığı iddia edildi

Seçime sayılı günler kala 6'lı masanın Ankara'da yapacağı miting öncesi ilan yayınlandı. Bir işçinin Belka çalışanlarının grubu olan sosyal medya hesabında paylaşılan bir mesajı deşifre etti. Söz konusu ilanda: "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Ücret 160 TL. Çalışma saati 17.00'de orada olunacak. Sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır" ifadeleri yer aldı.