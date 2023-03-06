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Millet İttifakı’nın 14.00’te planlanan toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’i ziyaret etmesinin ardından saat 15.00’e ertelendi.
Millet İttifakı’nın 14.00’te planlanan toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’i ziyaret etmesinin ardından saat 15.00’e ertelendi.
Politika 06.03.2023, 14:00
Millet İttifakı’nın 14.00’te planlanan toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’i ziyaret etmesinin ardından saat 15.00’e ertelendi.