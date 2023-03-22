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Millet İttifakı heyeti, YSK başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu

Millet İttifakı heyeti, YSK başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu

Politika 22.03.2023, 12:07
Millet İttifakı heyeti, YSK başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu

Millet İttifakı heyeti, YSK başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “Buraya geldik ve bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttfakı olarak hazırız. Seçim ittifakımızı da bugün YSK kurulu başkanlığımıza sunduk. Milletimize hayırlı uğurlu olsun”

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