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İngiltere Savunma Bakanı Wallace: “NATO’yu desteklemek için görevlendirilen personelimizin paylaştığı cesaret ve görev duygusunu selamlıyorum"
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmay
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
Politika 26.02.2022, 18:55
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.