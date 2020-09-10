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Millî Savunma Bakanı Akar, Alman Mevkidaşı ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 10.09.2020, 08:57
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Millî Savunma Bakanı Akar, Alman Mevkidaşı ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Bakan Akar tarafından;
-Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu,
-Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği,
-Bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.

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