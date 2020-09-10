Millî Savunma Bakanı Akar, Alman Mevkidaşı ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından;

-Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu,

-Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği,

-Bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.