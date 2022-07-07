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MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Politika 07.07.2022, 11:54
MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na başkanlık etmek üzere geldiği Endonezya’da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bali’de, Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA’nın 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açışını gerçekleştirdi.

G20 gündemi

Bali’de düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu’nun toplantılar çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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