Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Yunanistan’ın eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kiryakos Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.