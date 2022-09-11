Miçotakis: "Erdoğan ile her zaman görüşmeye açığım"
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilime dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilime dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan gerilime değinen Başbakan Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğini ifade etti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu ifade etti.
Miçotakis, görüşme için Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği toplantılarını işaret ederken, Yunanistan ile Türkiye arasında geleceğe yönelik dostane ilişkiler kurmak istediğini belirtti.
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