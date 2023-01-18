Michel’den Ukrayna’ya tank desteği mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel batının Ukrayna’ya tank yardımı yapmasından yana olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Strasburg’ta devam eden Genel Kurul oturumları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşında Batının Ukrayna’ya desteğinin devam edeceğini bildirdi. Rusya’ya karşı Ukrayna’yı silah yardımıyla desteklemeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Charles Michel, "Biz AB olarak Ukraynalıları gerektiği zamana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Zamanı geldi, acil olarak teçhizatlara ihtiyaçları var ve ben kişisel olarak Ukrayna’ya tanklar verilmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş politikasını ağır bir dille eleştiren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir yıldan beri Rusya Ukrayna halkını bombardımanlar altında bırakarak bir yıkım ve terör stratejisi izliyor. Ancak Ukraynalılar direniyor" dedi.

AB kanadından gelen bu çıkışın Rusya - Ukrayna savaşına ne gibi etkileri olacağı bilinmezken, Rusya’nın bu çıkışa vereceği cevap merak ediliyor.