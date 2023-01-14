MHP’nin Kızılcahamam kampında seçim ve dış politika konuşuldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kızılcahamam kampında, seçimler öncesi yol haritası, parlamentoda yapılan çalışmalar ile iç ve dış politikalar ele alındı.

MHP’nin Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ‘seçim’ kampı çerçevesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla iki oturumlu ortak toplantı gerçekleştirildi. Basına kapalı oturumlarda, MHP’nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık çerçevesinde genel merkez ile teşkilat birimi bazında yapılacak çalışmalar ele alındı. Birinci oturumda MHP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığınca, il ve ilçe başkanlıkları ile eğitmenler için hazırlanan seçim rehberi dağıtılırken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Meclis çalışma ve faaliyetlerine ilişkin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamalarını MHP’nin seçim beyannamelerinde vaat ettikleri ile karşılaştıran bir sunum yaptı.

İkinci oturumda seçim tarihinin güncellenmesinin faydaları konuşuldu

Kampın ikinci oturumunda ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aksu pandemi süreci, global enflasyon ve devam eden Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türk ekonomisinin iyi ilerlediğini verilerle anlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da seçim işleri, seçim mevzuatı ve seçim tarihi üzerine detaylı bir sunum yaptı. Haziran ayında yapılacak bir seçimin hac mevsimine, üniversite sınavlarına ve okulların kapandığı tarihi denk gelmesi değerlendirildi, herhangi bir tarih konuşulmadı.

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya da dış politikadaki gelişmeleri ele alarak Kafkasya, Balkanlar, Suriye ve Orta Doğu’daki son gelişmelere dikkati çekti. Ayrıca partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri ele alındı.

MHP’nin Kızılcahamam ‘seçim’ kampı, yarın yapılacak MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı Kapanış Oturumu ile sona erecek.