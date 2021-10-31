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MHP’nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları Kırklareli’nde yapıldı

MHP’nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları MHP İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın katılımlarıyla Kırklareli’nde yapıldı.

Politika 31.10.2021, 15:16
MHP’nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları Kırklareli’nde yapıldı

MHP’nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları MHP İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın katılımlarıyla Kırklareli’nde yapıldı.

Dün Edirne’den başlayan MHP’nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" çalışma programları Kırklareli’nde devam etti. MHP İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK üyeleri Derya Bulut, Nur Tuba Aktay, Ahmet Savaş Çolak ve Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan program kapsamında bir düğün salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, dernek ve spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla "Hedef 2023: İl İl Anadolu" programın ilkinin dün Edirne’de başladığını belirtti. Erdem, “15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Genel Merkez’e giderek ‘Biz her türlü darbeye karşıyız ve devletimizin yanındayız’ açıklamasında bulundu, işte o zaman Cumhur İttifakı tohumları o gece atılmaya başlandı. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde vatanı ve milletinin bekası için üzerine düşen vazifeleri o günden sonra yaptı. Hain darbe girişimi hem Türk milletinin iradesiyle hem sizlerin bozkurt elleriyle çok şükür püskürtüldü, hainlerin o günden sonra kurduğu tuzakların tamamı o günden sonra Cumhur İttifakı’nın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte bertaraf edildi” dedi.

Korona virüsü sürecinde Sağlık Bakanlığının çalışmalarına vurgu yapan Milletvekili Erdem, bakanlıkların her biri Cumhur İttifakı sayesinde çok başlılık olmaması sebebiyle tek başına kararlarını verdiğini ve gerekli müdahalelerde bulunulduğunu söyledi.

“Tezkerelerin tamamı bizim sınır ötesinde varlığımızın karşılığıdır”

TBMM’ye tezkerelerin geldiğini söyleyen Erdem, “Sınırınız güvende değilse siz hiçbir yerde yoksunuz. Bakın tezkereler geliyor TBMM’ye. Özellikle bu salonda bulunup farklı partilere oy vermiş vicdan sahibi, merhamet sahibi, aklı fikri hür insanlara sesleniyorum, bakın tezkerelerin tamamı bizim sınır ötesinde varlığımızın karşılığıdır. Türk askerinin şanıdır, şerefidir. Bu tezkereler TBMM’ye geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Devlet Bahçeli, amasız, fakatsız, hiçbir koşul aramaksızın TBMM’de bunun kabul edilmesi yönünde gerekli oylarını kullanmaktadır milletvekilleri ile birlikte” şeklinde konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK üyeleri Derya Bulut, Nur Tuba Aktay, Ahmet Savaş Çolak ve Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

Programın ardından MHP Kırklareli İl Başkanlığının açılışı yapıldı.

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