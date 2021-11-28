banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

MHP’nin ’Adım Adım 2023-İl İl Anadolu’ buluşmaları Denizli’yle devam etti

DENİZLİ (İHA) – MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Yüksek faizi savunmak, Türkiye’de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz” dedi.

Politika 28.11.2021, 15:50
MHP’nin ’Adım Adım 2023-İl İl Anadolu’ buluşmaları Denizli’yle devam etti

DENİZLİ (İHA) – MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Yüksek faizi savunmak, Türkiye’de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımaz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde başlatılan "Adım Adım 2023-İl İl Anadolu" buluşmaları Denizli ile devam etti.

Programın açılışında konuşan MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, "Bu siyasal kuşatmalar, döviz saldırıları, 10 büyükelçinin milli egemenliğimize yönelik hadsiz açıklamaları, ekonomik saldırılar ve yalan haberlerle yapılan algı operasyonları, terör örgütleriyle eş zamanlı ve aynı amaca yönelik söylemler, güçlenen Türkiye’ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlardır. Biz MHP olarak il il dolaşarak, Türkiye’nin büyük ilerleyişi karşısında milli bekamızı tehlikeye atmak isteyenleri, milli güvenliğimizi tehdit edenleri, içeriden ve dışarıdan her cepheden saldırıları milletimize anlatıyor, dikkat çekiyoruz. Gezi terörüyle başlatılan, 15 Temmuz’da hain FETÖ darbesine dönüştürülen, kuşatma ve ekonomik operasyonlarla devam eden bu saldırılar, Türkiye’yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır, bağımsız Türkiye’ye diz çöktürme çabasıdır. Milli çıkarlarına sahip çıkan Türkiye’ye ’boyun eğ’ diyorlar. Ancak buradan tekrar ifade ediyoruz ki hiç kimse boşuna heveslenmesin. Bu habis amaçları, kursaklarında kalacaktır. Çünkü onların karşısında büyük Türk milleti vardır, MHP vardır, Cumhur İttifakı vardır" dedi.

Durmuş Yılmaz’a yüklendi

Durmuş Yılmaz’ı yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiren Grup Başkan Vekili Akçay, “Durmuş Yılmaz, geçen hafta açıklama yaparak çok vahim bir provokatörlüğe imza attı. Bu paylaşımında ‘ben sizleri bu gün Cuma dolayısıyla geçe 12’den sonra teyakkuza davet ediyorum, resmi gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum’ diyerek ekonomide panik ve kaos oluşturmaya yönelik açıklamalar yaptı. Ve İP’in partneri olan HDP’nin milletvekilleri de bunu paylaştılar daha doğrusu paslaştılar. Durmuş Yılmaz’ın yaptığı bu açıklama sermaye piyasası kanununa göre suç teşkil etmektedir. Böyle kaos karamsarlık ve piyasalarda panik oluşturmak için küresel çetelerin tetikçiliğini yapmıştır. Durmuş Yılmaz, yazıklar olsun, yıllarca Merkez Bankası başkanlığını yaptı. Şimdi faiz lobilerinin sözcülüğü ile ekonomide nasıl kaos çıkartılır bunun peşinde. CHP’den Faik Öztrak ile birlikte bunu yapıyorlar” diye konuştu.

“Hangi dağda kurt öldü”

Dolarda yaşanan artışlarla ilgili olarak da açıklama yapan Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki ihracat istihdam üretim verileri gayet iyiyken ihracat rakamları istihdam rakamları iyiyken buna rağmen istihdamda artış söz konusu üretim verileri gayet iyiyken dünya piyasalarından olumlu sinyaller gelirken ne oldu da dolar bir anda 13 TL’ye yükseldi, sebep ne bunun bir tek açıklaması var. Ekonomik spekülasyon ve operasyondur. Psikolojik algı yapılıyor. Doların yükselmesinde hiçbir ekonomik gerekçe ve temeli yoktur. Geçmiş yıllardaki 2008 yılından bu yana film makarasına geriden bu güne çevirelim, özellikle 2018 yılından bu yana Trump’ın ’Türkiye ekonomisini yok edeceğiz’ açıklamasından sonra dört tane operasyon geçirdi Türkiye. Son yaşananların hiçbir ekonomik temeli yok. Daha öncekilerin bir sebebi ekonomik temeli varken bunun yok. Bu spekülasyon amaçlı bir operasyon. Hangi dağda kurt öldü de haberimiz yok kardeşim. Doların yükselmesi tamamen psikolojik algı operasyonları neticesinde olmuştur. Kesinlikle bir kriz ortamı olmamıştır ve yoktur. Sanayi ve tarım üretiyor mu üretiyor. Ticaret işliyor mu işliyor. Peki hiçbir fabrika işçi çıkarttı mı üreten çalışan istihdamı arttıran fabrikalar işçi çıkarmadı aksine istihdam artışı oldu. Sanayi işliyor, ticaret işliyor, işçi çıkartılmadı. Milli çıkarlarımıza sahip çıkmamızın acısını döviz artışıyla ödetmeye çalışıyorlar terörle mücadele karşılığını kur üzerinden almaya çalışıyorlar. Irak’ta Libya’da mavi vatanda Karabağ’daki kararlılığımızı dövizle püskürtmeye çalışıyorlar. Döviz operasyonları boşunadır.”

“Boşuna uğraşıyorlar”

Dolardaki artışla faiz lobisi yapanların çabasının beyhude olduğuna dikkat çeken Akçay, “Türkiye’yi asla teslim alamayacaklar Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Biz elbette tüm vatandaşlarımızın insanlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları biliyoruz. Artan döviz kurlarından şikâyetleri ve vatandaşımızın gıdasına nasıl zarar verdiğini gayet iyi biliyoruz. Ancak hükümetin takip ettiği bu politika doğrudur. Bunu kararlılıkla ve istikrarla hiçbir yalpalama göstermeksizin devam ettirmek lazım. Yüksek faizi savunmak Türkiye’de kaynak çıkışına sağlamaktan başka anlam taşımamaktadır. Bu bakımdan biraz sabredip, paniğe kapılmadan bu sürçleri götürmemiz gerekecek. Elbette bütün sıkıntılarımız geçecek, milli ve yerli üretim ekonomisiyle hepsini aşacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, katılımcılara Denizlispor forması hediye etti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan da, Grup Başkan Vekili Akçay’a keyfiye takdim etti.

Programa MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, parti teşkilatları, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Giresunspor 14 16
15. Kayserispor 14 16
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7