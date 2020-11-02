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MHP’nin acı günü

MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DR. MUHİTTİN TAŞDOĞAN'İN AĞABEYİ HALİL TAŞDOĞAN GECEYARISI GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ.

Politika 02.11.2020, 13:31
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MHP’nin acı günü

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taşdoğan’in ağabeyi Halil Taşdoğan gece yarısı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi’nde yaşayan ağabeyi Halil Taşdoğan’ın vefat ettiğini duyurdu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle taziye yapılamayacağını belirten Milletvekili Taşdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun. Ağabeyim Halil Taşdoğan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Gaziantep Nurdağı Sakçagözü köyünde 02.11.2020 pazartesi öğle namazına müteakip defin edilecektir. Covid-19 nedeniyle taziyemiz yapılamayacaktır. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.

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