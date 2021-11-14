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MHP’li Yılık’tan ’Tezkere’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "CHP yönetimi tezkereye ’Hayır’ diyerek, PKK, YPG ve PYD’yi dolaylı olarak savunmaya devam etmiştir" dedi.

Politika 14.11.2021, 14:08
MHP’li Yılık’tan ’Tezkere’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "CHP yönetimi tezkereye ’Hayır’ diyerek, PKK, YPG ve PYD’yi dolaylı olarak savunmaya devam etmiştir" dedi.

"Adım Adım 2023; İl İl Anadolu" programı kapsamında Kırıkkale’de düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir ayara gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "CHP ve HDP, sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarken, bir yandan da sözüm ona milliyetçi geçinen bu ittifakın diğer ortağı İP’in Grup Başkanvekili de şehidimizin emanetine ağza alınmaz sözler söyleyerek, şehitlerimizin kemiklerini sızlattı" dedi.

"PKK, YPG ve PYD’yi dolaylı olarak savunmaya devam etmiştir"

Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını zedelemeye çalışan odakların boş durmadığını dile getiren Yılık, şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi hedef, hiçbir siyasi plan, Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli daha öncelikli değildir. Mehmetçiğimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, korucularımıza bomba atan, kadınlarımıza, kızlarımıza, bebeklerimize, masum her insanımıza ölüm saçan bu teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetimi tezkereye ’Hayır’ diyerek PKK, YPG ve PYD’yi dolaylı olarak savunmaya devam etmiştir. Ardından da Yozgat iline gidip ’Kandil’i yerle bir edeceğini’ ifade edip İP yönetimi tarafından da bu açıklamalarda herhangi bir çelişki olmadığı ifade edilmiştir. Gerçekten akıl tutulmasıdır. Suriye ve Irak’ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay’ın, Kilis’in, Gaziantep’in, Ankara’nın, velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi tezkereye ’Hayır’, PKK’ya ’Evet’, Türk ve Türkiye düşmanlarına ’Evet’ demiştir."

"Adeta mandacı bir zihniyetiyle ülkemizi tüm dünyaya şikayet etmiştir"

CHP ve HDP’nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıktığını ifade eden Yılık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’de görev yapan yabancı diplomasi temsilcilerine, her biri kendi dilinde kaleme alınmış birer mektup göndererek ’Kanal İstanbul Projesi’ni desteklememeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Adeta mandacı bir zihniyetiyle ülkemizi tüm dünyaya şikâyet etmiştir. Bir yandan CHP ve HDP sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarken, bir yandan da sözüm ona milliyetçi geçinen bu ittifakın diğer ortağı İP’in Grup Başkanvekili de şehidimizin emanetine ağza alınmaz sözler söyleyerek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, içindeki duyguların aslında ortağı olan HDP ile aynı olduğunu kendiliğinden ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

"Utanç duyuyorum"

Yılık, "Her şeyden önce bir kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum. Şehidimizin yakınına yapılan o hadsiz hareket, içinde zerre kadar vatan sevgisi olan herkesi derinden yaraladı. Bugünleri borçlu olduğumuz kahramanlarımızı, muhterem ailelerini, göz ardı etmemiz mümkün değildi. Şehit aileleri milletimizin engin ferasetine ve maneviyatına emanettir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık ile Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Rıfat Öcal ile Vatan için Can Verenler Derneği Şube Başkanı Mümtaz Torunlu’ya tablo hediye etti.

Programa; MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Şekerci, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Korhan Mastı, İl Başkanı Ahmet Kurt, MHP’li Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

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