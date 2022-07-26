MHP’li Yalçın’dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın süreceğine ve açık hava toplantılarının başlayacağına dair yazılı bir açıklama yaptı. Şubat ayında MHP tarafından “Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın başlatıldığını hatırlatan Yalçın, toplantıların Kurban Bayramı’na kadar aralıksız sürdüğünü belirtti. Toplantıların yeniden başlayacağını açıklayan MHP’li Yalçın, “Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde düzenlenecektir. Toplumun her kesimine MHP’nin ‘Çağrım Sana!’ sloganında anlamını bulan daveti ulaştırılacaktır” dedi.

MHP’nin kampanya stratejisi içerisinde partinin çeşitli konulardaki görüş ve projelerinin vatandaşlarla paylaşılacağını kaydeden Yalçın, “Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, zillet ittifakının temsilcileri tarafından topluma yayılmaya çalışılan karamsarlık havasının dağıtılması için gece gündüz devam ettirilecektir. Bilindiği gibi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünün idrak edileceği 2023’te, aynı zamanda cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Açık hava toplantısının ilki Sivas’ta yapılacak