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MHP’li Yalçın’dan “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "Kızılcahamam’da 4-6 Şubat’ta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat günlerinde de il başkanlarının katılacağı toplantılar yapılacaktır" dedi.

Politika 02.02.2022, 12:45
MHP’li Yalçın’dan “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "Kızılcahamam’da 4-6 Şubat’ta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat günlerinde de il başkanlarının katılacağı toplantılar yapılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları”nın başlatılacağına dair yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak Genel Seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine hazırlık mahiyetinde partilerince 2021 yılından bu yana sürdürülen faaliyet programlarının, bu yıl da hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, "Bu kapsamda ilk olarak Kızılcahamam’da 4-6 Şubat’ta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat günlerinde de il başkanlarının katılacağı toplantılar yapılacaktır. Daha sonrası içinse ’Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’ teması altında yeni bir faaliyet takvimi planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının, özellikle Doğu Akdeniz ve Ege bölgesindeki ilçelerinde yoğunlaşacağını vurgulayan Yalçın şöyle devam etti:

"Toplantıların ilki, 18 Şubat Cuma günü İzmir’in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere Bayraklı, vaktiyle Akdeniz’deki Türk hâkimiyetini sürdürmek üzere levent toplamak için denizcilerimizin bayrak açtığı mevkiden adını alan güzide bir ilçemizdir. Bayraklı ismi, bu çerçevede milletimizin Akdeniz ve Ege’deki hâkimiyetini simgelemektedir. MHP açısından da Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına İzmir’in Bayraklı ilçesinden başlanması; sembolik bir anlam ifade etmekte, bir mesaj taşımaktadır. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içermektedir. Toplantılarda, Türkiye’yi ve özellikle de siyaseti yeniden dizayn ederek meşru yönetimi değiştirmek isteyen küresel emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket eden arızalı muhalefete karşı partimizce bayrak açıldığı ilan edilecektir. Millî iradenin 2023’te bir kez daha tecellisi yolunda milletimiz, MHP’de ve bu iradeyi temsil eden Cumhur İttifakı’nın siyasi bayrağı altında toplanmaya davet edilecektir. Bilindiği gibi bayrak, millî birlik ve beraberliğimizi temsil eden kutsal bir simgedir. Türk vatanının birlik ve bütünlüğünü temsil eden al bayrağın ülkemiz sınırları içinde sonsuza kadar dalgalanacağına inandığımız gibi; toplantılarda, Cumhur İttifakını vücuda getiren millî iradenin de siyasi hayatımızda uzun yıllar boyunca bir bayrak gibi dalgalanacağı anlatılacaktır."

Toplantıların, Cumhur İttifakını zaruri kılan millî mutabakat zeminini dağıtmak isteyen iş birlikçi muhalefet anlayışına karşı, MHP teşkilatlarının tuttuğu bayrak nöbetinin göstergesi olacağına dikkat çeken Yalçın, "MHP kadroları, varlığını milletimizin bekasına ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne adamıştır. MHP teşkilatları, 2023’te Lider Ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek olan Türkiye sevdalılarıdır. MHP, milletimizin siyasette tüten ocağıdır. MHP, millî vicdanın aksisedasıdır. MHP, millî varlığımızın sigortasıdır. Tarihin üzerimize yüklediği bu büyük misyona dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bekamıza dönük tehditleri görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. 53 yıldır olduğu gibi; ülkemizin kutlu değerlerini aşkla, şevkle muhafaza edeceğiz. Vatanımızın bütünlüğüne ihtirasla sarılacak, canımızla, kanımızla sahip çıkacağız. 2022 yılında da vatandaşlarımızla konuşup halleşmeye devam edeceğiz. Geleceğe dair ümitleri diri, birlik ve beraberliğimizi diri tutacağız. Doğruları söyleyecek, gerçekleri haykıracağız. CHP ve bağlaşıklarının kirli oyunlarını bozacak, tezgahlarını dağıtacağız. Ahde vefa, sorumluluk ve ilkeli siyaset anlayışından taviz vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın sadece bir siyasi sözleşmeden ibaret olmadığını sabırla anlatmayı sürdüreceğiz. Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarında; Cumhur İttifakı’nın, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yön verecek siyasetler üstü bir millî mutabakat projesi olduğunu tekrarlayacağız. Cumhur İttifakı olarak, yüzüncü yılını idrake yaklaştığımız Cumhuriyet’e sahip çıkacağız. Cumhuriyet’e sahip çıkma görevimizi büyük bir iştiyak ve ciddiyetle sürdüreceğiz. Onu ve bağımsız Türkiye’yi, kurucu çizgisinden saparak küresel aktörlerin maşası haline gelen CHP ile ortaklarının insafına bırakmayacağız" değerlendirmesini yaptı.

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