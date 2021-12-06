MHP’li Yalçın: “Umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Semih Yalçın, “MHP önceki seçimlerde olduğu gibi umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın, “Adım Adım 2023-İl İl Anadolu” temalı toplantıların sona ermesi dolayısıyla bir açıklama yaptı. Söz konusu tema altındaki faaliyetler sırasında sadece MHP seçmeniyle değil, her kanaat ve inanıştan vatandaşla bir araya gelindiğini kaydeden Yalçın, “Toplumun çeşitli kesimlerinden katılımcıların yer aldığı toplantılarda parti sözcülerimiz ve teşkilat mensuplarımızca Türkiye’nin içinden geçtiği sürece dair bilgi verilmiş, mevcut sorunlar ve çözüm yolları hakkındaki görüşlerimiz dile getirilmiştir. Toplantıların ardından gerek sokaktaki vatandaşlarımızla, gerekse esnafla ve diğer meslek erbabıyla yüz yüze diyalog sağlanarak, toplumun hemen her kesiminin geleceğe dair beklenti ve talepleri öğrenilmiştir. Siyasi çalışmalara katılan MHP Genel Merkez temsilcileriyle kurul ve teşkilat üyelerimizin bütün illerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıp halleşmesi, bayram ve demokrasi şöleni havasında yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

“MHP’nin tesis etmeye çabaladığı kucaklaşma ikliminin çoktan Türkiye’nin ufuklarını sardığı gözlemlenmiştir” diyen Yalçın, “İl İl Anadolu teması kapsamındaki faaliyetlerimiz sırasında meşru iktidarı küresel aktörlerin katkısı ve dışarıdan fonlanan bazı medya kuruluşlarının desteğiyle iş başından indirmek isteyen çevrelerin lokomotifi olan CHP’nin sakat politikaları üzerinde durulmuştur. Son yıllarda yeryüzünü kasıp kavuran küresel salgınlara, ekonomik krizlere, doğal afetlere ve dünya barışını tehdit eden yaygın vekâlet savaşlarına rağmen büyüyüp gelişerek hem bölgesinde hem de yeryüzünde başat bir aktör konumuna yükselen Türkiye’yi durdurmak isteyen odakların, CHP’yi nasıl taşeronlaştırıp kuruluş amaçlarından saptırdığı anlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

MHP’nin oylarının gerçek rakamların çok altında gösterildiğini belirten Yalçın, “Seçmen eğilimlerini başka partilere akıtmak isteyen fonlanmış ve ideolojik bazı anketlerin aksine partimize yönelik teveccühün belirgin surette arttığı tespit edilmiştir. Şüphe yok ki MHP önceki seçimlerde olduğu gibi umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak, CHP ve yancılarını destekleyen kamuoyu araştırma şirketlerini 2023 Haziran’ında da ters köşeye yatıracaktır” dedi.