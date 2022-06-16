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MHP’li Yalçın duyurdu: "MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Diyarbakır İl Teşkilatı’nın kapatıldığını açıkladı.

Politika 16.06.2022, 11:59
MHP’li Yalçın duyurdu: "MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Diyarbakır İl Teşkilatı’nın kapatıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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