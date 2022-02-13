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MHP’li Yalçın: “CHP, topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek yüzünü kendi kazanç bölgelerinde halka anlatacaklarını ve foyasını meydana çıkaracaklarını belirterek, “Çünkü CHP, halkı aldatmaktadır. CHP yalan edebiyatına sarılmış, iftira ve haysiyet cellatlığı kampanyalarına bel bağlamıştır. CHP; topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır” dedi.

Politika 13.02.2022, 13:22
MHP’li Yalçın: “CHP, topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek yüzünü kendi kazanç bölgelerinde halka anlatacaklarını ve foyasını meydana çıkaracaklarını belirterek, “Çünkü CHP, halkı aldatmaktadır. CHP yalan edebiyatına sarılmış, iftira ve haysiyet cellatlığı kampanyalarına bel bağlamıştır. CHP; topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, parti olarak Türkiye’nin bütün meselelerinin en titiz takipçisi olduklarını ve milletin çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olduklarını belirtti. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi’nin iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yana olduğunu ifade etti.

“Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur”

Yalçın, doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrarın kazanılacağını ve Türkiye’nin yüksek enflasyonda sarmalından kurtulacağını aktararak, “Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkânlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

“Mevcut iktidar, akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için çalışmalara başlamıştır”

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, “Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır” değerlendirmesini yaptı.

“Toplantıların daha sonra süreçte ülke genelinde de yapılması öngörülmüştür”

İl Başkanları Toplantısı’nda 2023 seçimlerine hazırlık mahiyetinde yürütülecek siyasi faaliyetler üzerinde durulduğu bilgisini veren Gelen Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

“Toplantılar sırasında, Divan Üyelerimiz tarafından kendi görev alanlarına dair sunumlar yapılmıştır. Bu çerçevede ilgili Genel Başkan Yardımcıları; Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun program ve çalışmaları, ekonomik gelişmeler, teşkilatlar bünyesindeki iş ve işlemler hakkında il başkanlarımıza malumat vermiştir. İl başkanlarımıza ayrıca MYK üyelerinden oluşan Siyasi Etik Kurulu’nun faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir. İl Başkanları toplantısında, öncelikle 18 Şubatta İzmir’in Bayraklı içesinden başlayıp ilk etapta 125 ilçe ve altı ilde sürdüreceğimiz ‘Adım Adım 2023 - İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’ temalı çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu toplantıların daha sonra süreçte ülke genelinde de yapılması öngörülmüştür.”

“Zillet ittifakının arkasındaki küresel güçlerin bulunduğu gerçeğini hafızalara kazıyacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde halk ile buluşup dertleşeceklerini ve “yedisi bir yerde” şeklinde nitelendirdiği muhalefetin kirli çoraplarını ortaya dökeceklerine vurgu yapan Yalçın, “CHP’nin, suret-i haktan görünerek tezgâhladığı siyasi oyunların iç yüzünü millete anlatacağız. CHP’nin gizli gündemini açık edecek, PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP ile şeffaf bir ortaklıktan kaçınsa da fiilen kaderdaşlık etmesinin sebeplerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sereceğiz. Zillet ittifakının arkasındaki küresel güçlerin bulunduğu gerçeğini hafızalara kazıyacağız. Başını ABD’nin çektiği Batılı ülkelerin; neden halk iradesine rağmen Türkiye’de yönetim değişikliği istediğini, halk iradesiyle iş başına gelen iktidarı ve Cumhur İttifakının gücünü hazmedemeyip niçin zillet cephesini desteklediğini bıkıp usanmadan halka izah edeceğiz” dedi.

“CHP, topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır”

CHP’nin gerçek yüzünü kendi kazanç bölgelerinde halka anlatacaklarını ve foyasını meydana çıkaracaklarını söyleyen Yalçın, açıklamasında şöyle devam etti:

“Çünkü CHP, halkı aldatmaktadır. CHP yalan edebiyatına sarılmış, iftira ve haysiyet cellatlığı kampanyalarına bel bağlamıştır. CHP; topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır. Öncülük ettiği zillet cephesi; yerel, bölgesel ve küresel gerçeklerden uzak bir anlayışla sürekli karamsar ve karanlık bir tablo çizmekte, kamuoyuna biteviye felaket senaryoları pompalamaktadır. Zillet ittifakı ve yancıları bir taraftan da siyasi çıkar masasında alfabetik sırayla mı, oy oranına göre mi oturacakları; kimin pastadan ne kadar pay alacağı derdindedir. Zillet ittifakı aksı etrafında dönen gaflet ve dalalet içerisindeki muhalefet; 6’lı, 7’li hesapları uğruna Türkiye’nin iç ve dış dinamikleriyle küresel hedeflerini görmezden gelmektedir. Bilhassa siyasi ihanetin iki öncü atlısı olan CHP ve İP, geleceklerini HDP’ye raptetmişlerdir. İki yol arkadaşı, her ne kadar gizlemeye çalışsalar da HDP’yi siyasi ortaklığa taşımak için sabırsızlanmaktadır. İkballerini yedisi bir yerde oluşumunda gören diğer partikül partiler de bunların peşine takılmıştır. Muhtemel bir iktidar değişikliğinde, devlet yönetiminin kapıları PKK’nın siyasi acentesine açılmış olacaktır. Bölücü terör örgütü bu sayede devletin gizli bilgilerine erişmiş olacaktır. En kötüsü de, yedisi bir yerde marifetiyle PKK siyasi meşruiyet zemini elde etmiş olacaktır. Zillet ittifakının ana hedefi, adı konmamış bir sözde çözüm ve açılım sürecine kapı aralamaktır. Ancak zillet cephesi çok önemli bir hususu unutmaktadır: Türk milleti; iyiyle kötüyü, yalanla gerçeği ayırt edecek ferasettedir.”

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