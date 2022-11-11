MHP’li Yalçın: “Altılı Masa’nın Cumhur İttifakı karşısında şansı yok”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçimlerde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, Altılı Masa’nın Cumhur İttifakı karşısında şansı olmadığını belirtti.

“2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” Elazığ mitingi öncesi Adıyaman’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve partililer tarafından karşılanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2023 seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, Altılı Masa’yı eleştirdi.

Altılı Masa’nın Cumhur İttifakı karşısında hiçbir şansı olmadığını vurgulayan Yalçın, “Bilindiği gibi bu Pazar günü Elazığ’da da bir miting yapacağız. Adıyaman’ımızın ve Adıyamanlı dava arkadaşlarımızın da katılacağı çok güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi bu mitingleri konsepti ’Aday Belli Karar Net’ şekliyle halka arz ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın kim olduğunu ifade ediyoruz. Halkımızdan destek istiyoruz. Tıpkı Elazığ’da olacağı gibi Adıyaman’da da bu desteğin Cumhur İttifakı’na, öncelik olarak partimize verileceği kanaatindeyiz. Adayımız belli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Diğer hedefimiz Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimlerinde nitelikli çoğunluğu elde etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu nitelikli çoğunluk içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili sayısını Genel Başkanımın tabiriyle en çoklaştıracaktır. Bunu umut ediyor ve güveniyoruz. Ve bu idealler uğruna yollara çıkıyoruz.

Altılı Masa’nın da bu saatten sonra yapabileceği bir şey yok. İster uzlaşsınlar tek aday çıkartsınlar, ister ayrı ayrı aday çıkarsınlar. Cumhur İttifakı karşısında elde edecekleri bir başarı söz konusu değildir. Biz sahadayız çalışıyoruz, sahadan aldığımız bilgilere dayanarak bunu ifade ediyorum. Ellerinden bir şey geleceği kanaatinde değilim” diye konuştu.

Ziyaret, yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.