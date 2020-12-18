MHP’li Mustafa Kalaycı: "Asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşündeyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşünde olduklarını, ayrıca asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilerek asgari ücretten vergi alınmamasını savunduklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda bütçenin tümü üzerine parti grubu adına konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bu bütçenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin üçüncü bütçesi olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin merkezinde Türk milleti olduğunu ve millet egemenliği bulunduğunu kaydeden Kalaycı, “Yürütme yetkisi seçimle verilmekte ve ancak seçimle değiştirilebilmekte, buna da doğrudan milletimiz karar vermektedir. Türkiye’yi yönetecek iktidarı sadece ve sadece aziz milletimiz belirlemekte, milletimiz dışında hiçbir güç iktidarı değiştirememektedir” dedi.

“Sektörel tedbirler alınmalı”

Covid-19 salgınının birçok sektörü etkilediğini ve esnafa yönelik önlem alınması gerektiğini ifade eden Kalaycı şöyle konuştu:

“Esnafın vergi, prim, kredi borçlarının belirli bir süre ertelenmesi ve sicil affının güncellenmeli. Esnaf ve sanatkarımızı korumak için AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları adil rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmalı. Çiftçilerimizin tarım kredi ve Ziraat Bankasına olan kredi borçlarına da, kamu alacaklarının yapılandırılmasında öngörülen şartlarda bir yapılandırma imkanı verilmeli. Kur artışlarının etkisiyle başta gübre, mazot, yem, elektrik gibi tarımsal girdilerin fiyatları artmıştır. Çiftçilerimizin girdilerini uygun fiyatla alabilmesi sağlanmalıdır. Üreticilere sağlanan yüzde 75’i hibe tohum desteğinin kapsamı genişletilmeli. Çiftçinin, sanayicinin ve esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek adımlar da atılmalı.”

“Asgari ücret açlık sınırı üzerinde olmalı”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin asgari ücrete ilişkin teklifini de açıkladı. Kalaycı, “Net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilmesini ve asgari ücretten vergi alınmamasını savunuyoruz” diye konuştu.

Emeklilerden, sağlık hizmetlerinde alınan katılma paylarının alınmaması gerektiğini dile getiren Kalaycı, terörle mücadele esnasında yaralanmalarına rağmen aylık bağlanamamış olanlara da gazilik unvanı verilmesinin haklı bir talep olduğunu vurguladı.

“Turan yolunun kapısı açılmakta”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Nahçıvan’dan Azerbaycan’a açılacak koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın ilk kez karayolu ile birbirine bağlanacağını kaydetti. Turan yolunun kapısının açılmakta olduğunun altını çizen Kalaycı şunları söyledi; “Şükürler olsun, 28 yıl sonra, Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altında bulunan öz topraklarını işgalden kurtarmıştır. Türkiye Azerbaycan’a açık destek vermiş, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında, aynı zamanda da diplomasi masasında yer almış, belirleyici olmuştur. Ne mutlu bize ki, Turan yolunun kapısı açılmaktadır. Nahçıvan’dan Azerbaycan’a açılacak koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile birbirine bağlanacaktır.”

Mustafa Kalaycı, 2021 yılı bütçesinin hayırlı ve bereketli olmasını da diledi.