MHP’li Kotra köy köy gezip Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP’ye oy istiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Murat Kotra, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde “Köyüm Benim” programı çerçevesinde köyleri gezerek, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliği seçimlerinde de MHP’ye oy istedi.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra, partisinin Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Alaplı İlçe Başkanı Erol Oktay ve partililerle birlikte Alaplı ilçesine bağlı Çayköy, Çamlıbel, Doğancılar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Gittiği köylerde büyük ilgi gören Kotra, vatandaşlarla tek tek sohbet edip kendisine aktarılan sorun ve talepleri not alarak, takibini yapacağını söyledi. Vatandaşlardan 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a oy isteyen Kotra, milletvekilliğinde ise MHP’ye oy vermelerini istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını köy sakinlerine ileten Murat Kotra, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekili genel seçiminde MHP’ye oylarınızla desteğinizi bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde güçlü MHP demek, devletimizin bekası ve halkımızın refahı için güç kazanmak demektir. Bu da sizin oylarınızla gerçekleşecektir" dedi.