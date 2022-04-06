MHP’li Kılavuz’dan CHP’ye ’Eren Bülbül’ tepkisi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin’de bir parka ’Eren Bülbül Parkı’ isminin verilmesi önergesinin reddedilmesine tepki göstererek, “’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla yola çıkanlar, Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyet yaşasın diye çocuk yaşında şehadete koşan Eren Bülbül’ün değil ihanetin adını kendilerine kalkan yapmışlardır” dedi.

MHP’li Kılavuz, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Mersin’de Huzurkent Mahallesi’nde bir parka ’İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül Parkı’ isminin verilmesi önergesinin CHP ve HDP’nin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Kılavuz, Eren Bülbül’ün isminin bir parka verilmesine karşı çıkılmasını eleştirerek, bunun en hafif tabirle ‘alçaklık’ olduğunu belirtti. Kılavuz, “’500 şehit olsa 500’ünün de adını bir parka mı vereceksiniz’ diyerek kahraman şehitlerimize karşı alaycı tavırlar sergilemek, CHP ve HDP’nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan çok açık ve net utanç vesikasıdır. Bu utanç vesikası CHP için ilk değildir" ifadelerini kullandı.

Kılavuz, şöyle konuştu:

“’Mustafa Kemal’in askerleriyiz.’ sloganlarıyla yola çıkanlar, Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyet yaşasın diye çocuk yaşında şehadete koşan Eren Bülbül’ün değil ihanetin adını kendilerine kalkan yapmışlardır. Ne hazindir ki CHP’nin bagajından bir kez daha PKK’nın siyasi uzantısı HDP çıkmış, CHP-HDP-PKK ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş, CHP’nin istikameti kaybolmuş, iradesi HDP’ye pelesenk olmuş, kirli ittifakları yeniden deşifre edilmiştir."