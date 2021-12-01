MHP’li Kılavuz: “Yeni CHP, Atatürk çizgisinden kopmuş, cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Yeni CHP, Atatürk çizgisinden kopmuş, cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur” dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kılavuz, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait olan helikopterin Karaheybetli’de kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlara acil şifalar dilediğini kaydetti. Kılavuz, “Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın acısı acımızdır. Soydaşlarımızın, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ve Azerbaycan hükümetinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Yeni CHP terör örgütleri ve uzantılarıyla iş tutar hale gelmiştir”

CHP yönetiminin açıklamalarının, politikalarının, ittifak ortakları ile Cumhuriyetin kurucusu, vatanının kurtarıcısı, milletimizin medar-ı iftiharı Büyük Türk Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve partisine ihanet içinde olduğunu kaydeden Kılavuz, “Yeni CHP; Atatürk çizgisinden kopmuş, cumhuriyet düşmanlarıyla aynı safta buluşmuştur. Yeni CHP; Kuva-yı milliye ruhuna ihanet etmiş, emperyalizmin kapı kulluğuna soyunmuştur. Yeni CHP; millete sırt çevirmiş, devleti büyükelçiliklere şikayet etmiş, iktidar olmayı ise yabancı başkentlerden dilenmiştir. Yeni CHP; terör örgütleri ve uzantılarıyla iş tutar hale gelmiştir. Öyle ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum’ diyecek kadar şaşırmıştır. CHP’li Engin Altay’ın, ‘HDP-PKK ilişkisini görmüyoruz’ diyecek kadar şirazesi kaymıştır. CHP’liler, hain başının heykelini dikeceğiz diyen, elinde askerimizin ve polisimizin kanı olan Terörist Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkması için seferber olacak kadar alçalmıştır. Bir yandan Kandil’i yerle bir edeceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu diğer yandan da ‘helalleşme’ adı altında Cumhuriyetimizin değerleri, Atatürk’ümüzün ilkeleri ile bir hesaplaşmaya girmiştir. HDP’lilerin Öcalansız çözüm olmaz açıklaması da CHP’nin helalleşme kapsamına girmekte midir? Atatürk demekten hicap eden, değerlerimizi her fırsatta hedef alan Canan Kaftancıoğlu, Atatürk’ü Tunceli’de katliam yapmakla suçlayan Orhan Sarıbal, terörist cenazelerine katılan milletvekilleri yeni CHP’nin yüzü ve PKK ile yapılan işbirliğinin tescilidir” dedi.

“Kılıçdaroğlu miting alanı vermediler diye açıklama yaparak neden toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir”

Kılavuz şöyle konuştu:

“Terörist Demirtaş’ın 24 Kasım sabahı miting yapın çağrısına ‘Hadi meydana’ diyerek sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP-HDP-PKK ilişkisini ortaya koymuştur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle Mersin’e gelecektir? HDP’nin mitingine her türlü desteği sunan Kemal Kılıçdaroğlu Mersinlilerin yüzüne nasıl bakacaktır? Her miting için belirlenen alan bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu miting alanı vermediler diye açıklama yaparak neden toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir.”

Kılavuz, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle değil işten çıkarmalarıyla gündeme geldiğini belirterek, “CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinde seçimlerde olduğu gibi bugün de CHP-HDP-PKK ittifakı vardır. Belediye hizmetleri Mersin’e değil Mersin’in huzurunu kaçırmak isteyenlere yapılmaktadır. Belediye kadroları vatan aşığı Mersinlilere değil millet düşmanlarına peşkeş çekilmektedir. Öyle ki Terörist Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde oynatılmaktadır” diye konuştu.

“MHP söylediği sözü, durduğu yeri bilmektedir”

Kılavuz, “Bak Seyit Torun; Asıl orada durması gereken, Türkiye’yi karanlığa ve kaosa sürükleyen, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla iş tutan CHP’dir. Bak Özgür Özer; Sokakları terörize eden, terör örgütü PKK’yı, PYD’yi ve YPG’yi meşrulaştırmak isteyen CHP’dir. Bak Ali Mahir Başarır; Asıl milli güvenlik sorunu Türk ordusuna satılık diyendir. MHP; söylediği sözü, durduğu yeri bilmektedir. MHP; Türk milletiyle beraberdir. MHP; Türk vatanı için hareket etmektedir” ifadelerini kullandı.