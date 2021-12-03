banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

MHP’li Kılavuz: “2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir. Yine aynı şekilde engellilerin seyahat hakkının korunması, engellilere evde bakım sağlayan ailelerinin desteklenmesi ve engelli aylığının yükseltilmesi sosyal devlet ilkemizin gereği olarak yerinde olacaktır” dedi.

Politika 03.12.2021, 17:17
MHP’li Kılavuz: “2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza pay ayrılması oldukça elzemdir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir. Yine aynı şekilde engellilerin seyahat hakkının korunması, engellilere evde bakım sağlayan ailelerinin desteklenmesi ve engelli aylığının yükseltilmesi sosyal devlet ilkemizin gereği olarak yerinde olacaktır” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin’in tarımdan turizme, sanayiden eğitime çok yönlü ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının sağlandığı, limanı, organize sanayi ve serbest bölgeleri ile stratejik bir konumda bulunduğunu ifade ederek, “Mersin ülkemizin önde gelen tarım kentlerinden biridir. Tarımsal gücün ve etkinin artırılması adına atıl durumdaki hazine arazilerinin tarıma açılması ve üreticilerimize tahsisi, tarım arazilerinin iskana açılmasının önlenmesi, arazi parçalanmasının engellenmesi hayati öneme sahiptir. Elektrik, su, mazot, tohum ve gübre gibi girdi maliyetlerinde desteklerin sürdürülmesi, yem fiyatlarındaki ve besideki taleplerin karşılanması, tarımsal sigortanın kapsamının genişletilmesi ve tarım ürünlerinin ihracatında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması oldukça elzemdir. Tarım ürünlerinin alım fiyatlarında değişkenliğin önlenmesi, tedarikçi ve marketçi arasındaki fiyat farkı ve kar marjının giderilmesi, yapımı devam eden gölet ve barajların tamamlanması hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Mersin’in turizm potansiyeline dikkat çeken Kılavuz, “Deniz, kültür, doğa ve yayla turizmi gibi çok yönlü turistik faaliyetlerin yapıldığı gerçek bir turizm şehridir. Turizmle alakalı bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanarak şehrimizin cazibe merkezi haline getirilmesi ve Mersin’imizin turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Mersin’imiz turizm konusunda daha fazla yatırım almalı, turistlerin bölgemize gelmesi için bölgesel havalimanı da bir an önce faaliyete geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Kılavuz, “Engellilerimize yönelik politikaların artırılması, sorunlarının çözümünde önemli bir adım olacaktır. Bu doğrultuda engellilerin sayısal veri tabanını oluşturmak için ciddi ve kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören engelli kardeşlerimizin ulaşımdan kaynaklı sorunları giderilmeli, üniversitelerin mimari yapısından kaynaklı sorunlar giderilmelidir. Bunun yanı sıra şehir içi otobüslerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının hemen hepsinde rampa olmasına yönelik çalışma yapılmalıdır. Bütçe görüşmelerinin arifesinde 2022 yılı bütçesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik pay ayrılması da oldukça elzemdir. Yine aynı şekilde engellilerin seyahat hakkının korunması, engellilere evde bakım sağlayan ailelerinin desteklenmesi ve engelli aylığının yükseltilmesi sosyal devlet ilkemizin gereği olarak yerinde olacaktır. Engelli öğretmenlerimizin ve engelli memur adaylarımızın da talepleri karşılanmalı, öncelikle her bölüm için engelli öğretmen kadrolarının artırılması, memur alımlarında engelli kardeşlerimizin istihdamında zorunlu engelli kotalarının yükseltilmesi beklenti haline gelmiştir” dedi.

Mersin CHP’nin mitingine ilişkin soruya Kılavuz, “Bütün siyasi liderler partilerinin mitinglerini yapmış oldukları gibi CHP Genel Başkanı da partisi adına miting düzenliyor. Atatürk’ün partisi olan CHP’ye bakıldığında ne kadar devlet düşmanı, PKK sempatizanı sözde siyasi parti HDP’liler var ise sahada çok yoğun hummalı bir çalışmaları söz

konusu. Özellikle CHP’nin Mersin’de yapacağı mitingle alakalı civar illerden HDP’nin yoğun bir katılımcının olduğunu takip etmekteyiz. Bunun yanı sıra CHP’nin teşkilatları ile civar illerden hazırlıkların olduğu bilgisi almaktayız. Geçtiğimiz günlerde HDP’nin yapmış olduğu bir miting vardı. O mitingde rezil kepaze olmuşlardı. HDP’nin mitingi bir nevi CHP teşkilatlarının mensupları tarafından toplanmışlardı. Aynı şekilde Mersin’de yapılacak CHP mitingine de HDP’den, İP’ten, diğerlerinden katılım olacaktır. Yoğunlukla civar illerden gelecek bir katılımcı olduğunu bilmekteyiz. Terörist Selahattin Demirtaş cezaevinden Kılıçdaroğlu’na talimat veriyor. Kılıçdaroğlu da terörist Demirtaş’ın vermiş olduğu bütün talimatları yerine getiriyor. Mersinli hemşerilerimiz her şeyin farkındadır. Dolayısıyla burada önemli olan Kılıçdaroğlu’nun ve zihniyetinin her yerde ülkeyi germek adına adım attığını görmekteyiz” şeklinde cevap verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7