banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
İki fotoğraf arasındaki 37 fark
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu

MHP’li Karadağ: “Milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz” sözüne atıf yaparak, “Bu sözden hareketle milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Politika 12.12.2021, 16:30
MHP’li Karadağ: “Milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz” sözüne atıf yaparak, “Bu sözden hareketle milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır” dedi.

MHP Iğdır Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyon Üyesi Yaşar Karadağ, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine parti grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Milli eğitimin istikbalinin inşası, istiklalin güvencesi olduğunu ifade eden Karadağ, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir’ sözünden hareketle milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Türkiye’nin 21’inci yüzyıldaki hedeflerine ancak eğitimle ulaşabileceğini belirten Karadağ, “Bugün 84 milyon nüfuslu ülkemizde 70 bin civarındaki okulumuzda 1 milyonun üzerinde öğretmen ile yaklaşık 19 milyon evladımız ilk ve orta öğretimde, 8 milyon gencimiz ise yüksek öğretimde öğrenim görmektedir. Dolaysıyla görüşmekte olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ülkemizin bu gününü ilgilendirdiği gibi geleceğini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, her kademede sağlam bir eğitim politikası oluşturmak zorundayız. Sanayi devrimi sonrasında eğitimli bireylere olan talep artmıştır. Modern ulus devletlerinde eğitimle ekonomi arasında oldukça önemli bir ilişki vardır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağıyla birlikte bu ilişkinin önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile birlikte öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi de şarttır. Güçlü ekonomiye sahip olmak nitelikli personellerden geçer. Bir personelin nitelikli olması ise mesleğinde almış olduğu eğitim ve teknik donanımıyla olur” dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ile bu imaj yok olmaya başlamıştır"

Mesleki eğitim merkezleri ile sanayi ve KOBİ’ler arasında sektörel bağ kuran bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade eden Karadağ, “Maalesef bugüne kadar meslek liseleri, düşük kaliteli eğitim veren, üniversite yolu kapalı kurumlar olarak görülüyordu. Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ile bu imaj yok olmaya başlamıştır. Ancak bunun daha da geliştirilerek meslek liselerinin daha cazibeli ve tercih edilen kurumlar haline getirilmesi gerekmektedir. Üniversite sınavlarında kendi alanlarını tercih eden öğrencilere ek puan verilmeli, mesleki eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere burs desteği sağlanmalı, mezunlara istihdamda öncelik verilmelidir. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü sanayi için mesleki eğitim önceliğimiz olmalıdır” diye konuştu.

Atanamayan öğretmen kalmaması ve öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, “Atama bekleyen birçok öğretmen adayımız var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanmasıdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı, bu konu artık kapanmalıdır. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz. Öğretmenlerimiz hak ettikleri kadroya kavuşmalıdır. Bununla birlikte geleceğimizi şekillendiren vefakar öğretmenlerimizin ekonomik koşulları da maaş ve ek ders ücreti bazında iyileştirilmelidir. Öğretmen kirasını, faturasını nasıl ödeyeceğini, ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeden huzur içinde sınıfına girip çıkmalıdır. Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim ve öğretim demektir. Ayrıca 3600 ek gösterge öğretmenlerimiz tarafından da beklenilen bir talep. Kaldı ki zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem 3600 ek gösterge hem de eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin iyileştirilmesi hakkındaki kanun teklifimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştuk. Bu sorunun da Meslek Kanunu ile çözüleceği inancındayız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Adana Demirspor 16 23
9. Karagümrük 16 22
10. Beşiktaş 15 21
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8