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MHP’li İpek’ten Sinan Oğan’a tepki

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Sinan Oğan’ın Tokat’ta düzenleyeceği "Türk Dünyası’nın Güncel Meseleleri" başlıklı konferansa tepki gösterdi.

Politika 05.05.2022, 11:08 05.05.2022, 11:12
MHP’li İpek’ten Sinan Oğan’a tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’nın Türkiye’de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden eski MHP Milletvekili Sinan Oğan’a tepkisinin ardından bir tepkide MHP’den geldi. MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat’ta konferans verecek olan Oğan’a tepki gösterdi. Yazlı açıklama yapan İpek, "Ülkücülük" adı altında ülkücülerin istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. İpek, Sinan Oğan’ın 2016 yılı ve devamında meydana gelen olaylar çerçevesinde MHP’den ihraç edildiğine dikkat çekerek, “ilimizde “Türk Dünyası’nın Güncel Meseleleri’ başlıklı bir konferans tertip edeceği öğrenilmiştir. Bu başlıkla perdelenen sözde konferans ile asıl olarak neyin amaçlandığını ve adı geçen şahsı ilimize davet eden kişilerin ihtiraslarını da çok iyi bilmekteyiz. Hakkında, Türk Milleti üzerinde kaos oluşturmaya yönelik eylem ve iddialar nedeniyle İçişleri Bakanlığımız ve bağlı organları tarafından suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilen; hangi mihrakların hedef ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği malum olan bu şahsın, partimiz ve ilkeleriyle bir ilgisi bulunmadığı gibi kendini gündemde tutarak Türk Milliyetçileri üzerinde geçmişten beri sürdürdüğü psikolojik operasyonlara devam ettiği açıktır. Hakkında soruşturma başlatılacağı duyurulan bu şahsın, konferans başlığıyla perdelenmiş faaliyetleri ve destek verenleri elbette ki tespit edilmelidir. Bu tip faaliyetlerin günün birinde varacağı noktayı kestiremeyen vatandaşlarımızın da mağdur olmamaları adına, hassasiyetle yaşananları takip etmeleri elzemdir. Kendisini, sözde bir konferans görünümüyle ilimize davet eden şahısların da mazileri ile partimize ve liderimize karşı tavırları çok iyi bilinmektedir. Bugüne kadar ülkücüler söz konusu olduğu zaman ‘fedakarlık’ konusunda elleri titreyenler, tek bir hayır faaliyetimizde adım atmayanlar ve hatta ülkücülerin hafızasında hayırla da anılmayanların vicdanlardaki yeri de malumdur. Vicdanlardaki bu mahkumiyetin, hukuken tescillenmesine de sayılı günler kalmıştır” ifadelerini kullandı.

MHP’li İpek, Sinan Oğan’ın 05 Mayıs 2022 tarihinde saat: 19.00’da Tokat’ta yapılacak olan konferansı provokatif olarak değerlendirerek sözlerini şöyle tamamladı: “MHP’yi MOSSAD’ın ve İsrail’in yönettiğini basın yayın organlarına ifade edecek kadar kendi dava arkadaşlarına yabancılaşan ve düşman kesilenlerin, bir dernekteki başkanlık görevini bir siyasi partide gelecek hesabına tahvil etmek isteyen zavallıların şimdi çıkıp da Ülkücüleri istismar etmelerine seyirci kalınmayacağı gibi, bu şahısları cesaretlendiren ikiyüzlü bazı isimler hakkında da Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde gerekli adımlar atılacaktır. Türk Milletine ve özellikle Ülkücülere karşı hasmane bir tutumla hareket edenlerin konferans adıyla tertip etmeye teşebbüs ettikleri provokasyona ilişkin görüş ve düşüncelerimiz bu şekildedir. Bu provokatif toplantıyı tertip edenler ve iştirak edecekler hakkında partimiz yetkili organlarınca gerekli hassasiyet her zeminde gösterilecek, hukuki süreçlerin takip ve neticelendirilmesi sağlanacaktır”

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