MHP’li İlçe Başkanı Tunç hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser hastalığı bulunan MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Başkan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Safranbolu Merkez Camii’nde yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek olan cenaze törenin ardından Tunç’un cenazesi Gayza köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

“Allah’ın izni ile sağlıkla çıkacağım”

Sosyal medya hesabından 10 gün önce paylaşım yapan Başkan Tunç, uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele ettiğini belirterek, “Bir çoğunuzun bildiği üzere uzun bir zamandır sağlık sorunları ile uğraşmaktayım. Beş yıllık periyotta yüzlerce tedavinin yanında, birkaç kez ameliyat geçirmeme rağmen buradan bunları pek paylaşmıyordum. Fakat yarın sabah uzun ve zor bir ameliyata gireceğim, Allah’ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Hepinizin dualarını bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İlçe Başkanı için duygulandıran taziye mesajı yayımladı.

Başkan Vergili mesajında, “Yüreğimiz yanıyor, söyleyecek söz bulamıyoruz. Biz senden razıydık, Yüce Rabbim’de senden razı olsun kardeşim. Hz. Peygamberimize komşu ol, şehitlerimize bizden selam söyle” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz de hayatını kaybeden Tunç için taziye mesajı yayımladı.

Altınöz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ne söylesem ne yazsam kelimeler kifayetsiz kalıyor. Emre Barbaros Tunç kardeşim mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Başta ailenin, MHP camiasının tüm eş dost ve sevenlerinin başı sağ olsun. Genç yaşta senin gibi bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.”